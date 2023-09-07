تراجع النفط بضغط مخاوف الطلب في الصين



تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ طغت التوقعات الاقتصادية غير الواضحة للطلب الصيني على أحدث تقرير أسبوعي للحكومة الأمريكية يظهر طلباً قوياً على الخام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً أو ما يعادل 0.2 % إلى 90.41 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1533 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو ما يعادل 0.2 % إلى 87.36 دولاراً بعد مكاسب دامت 7 جلسات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 6.3 ملايين برميل الأسبوع الماضي، في تراجع للأسبوع الرابع على التوالي، وبانخفاض أكثر من ستة بالمئة في الشهر الماضي، في الوقت الذي تزداد فيه معدلات تشغيل المصافي لمواكبة الطلب العالمي على الطاقة.

ومحا الخامان القياسيان خسائرهما لفترة وجيزة بعد صدور تقرير الإدارة، لكن سرعان ما تراجعا مرة أخرى.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. وجاء ذلك علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة «أوبك+» في أبريل وتستمر حتى نهاية عام 2024.

بيانات متباينة

وأثرت أيضاً على الأسعار مجموعات من البيانات المتباينة من الصين مع انخفاض إجمالي الصادرات 8.8 % في أغسطس على أساس سنوي وانكماش الواردات 7.3 %. لكن واردات النفط الخام ارتفعت 30.9 % على أساس سنوي.

كما أن القلق بشأن ارتفاع إنتاج النفط من إيران وفنزويلا، والذي يمكن أن يوازن جزءاً من تخفيضات السعودية وروسيا، حد من خسائر السوق.

وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس في شنغهاي «في الوقت الحاضر، من الصعب حقاً بالنسبة لنا أن نرى أي عوامل سلبية نتيجة خفض الإمدادات».

وأضاف «ومع ذلك، نحن بحاجة إلى النظر في مخاطر الطلب المحتملة مثلما قد يحدث في الربع الرابع عندما يمكن أن تتباطأ السوق... بعدما ينتهي الطلب المرتبط بموسم الصيف».