

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” اليوم معالي أرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا الصديقة.

ونقل معالي وزير الخارجية إلى سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - تحيات فخامة فاهاجن خاتشاتوريان رئيس أرمينيا وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار .. فيما حمله سموه تحياته إلى رئيس أرمينيا وخالص تمنياته لبلده وشعبه الصديق بمزيدٍ من التطور والنماء .

وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف أوجه العلاقات بين البلدين والتي تشهد نمواً مستمراً وفرص تطوير التعاون وتوسيع آفاقه إلى مجالات أرحب في جميع المجالات التي تدفع التنمية والازدهار وتخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض سموه ووزير خارجية أرمينيا عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.



