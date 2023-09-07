اختارت مجلة "تايم" الأمريكية معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ضمن أهم 100 شخصية في العالم بمجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من كبار مطوري شركات التكنولوجيا في أنحاء العالم، منهم إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، وكيفين سكوت، نائب رئيس قسم الذكاء الاسطناعي في مايكروسوفت،

وروبن لي، الرئيس التنفيذي لشركة «بايدو»، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وأيريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «غوغل»، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا.



و كشف معالي عمر العلماء

في حوار مع مجلة " تايم" عن

عوامل ريادة الإمارات في مجال الذكاء الصناعي وتفوقها على الجميع بخطوات وكونها أكثر استعداداً للتكامل مع اللاعبين الدوليين الناشطين في هذا المجال الثري.

وقال معاليه: إن الذكاء الاصطناعي ليس تقنية جديدة، إنما تقنية موجودة معنا منذ أكثر من 50 عامًا، لكن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، والسيارات ذاتية القيادة، والقدرة على القيام بأشياء كانت تبدو مستحيلة في السابق، أظهر لنا المسار الأحدث لهذه التكنولوجيا.



وأكد معاليه أن قيادة دولة الإمارات تؤمن أنه بدلاً من انتظار وصول هذه التكنولوجيا إلينا من الآخرين ، نحتاج إلى أن نكون الدولة الأكثر استعدادًا لإيجابيات وحتى سلبيات الذكاء الاصطناعي، من أجل ذلك تم إنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي.



وأضاف معاليه : أنا متأكد اليوم بنسبة 100% من أنه لا يمكنك التحكم في هذه التكنولوجيا بشكل منعزل، ولا يمكنك فعل ذلك بنفسك، عليك أن تفعل ذلك مع الآخرين وبطريقة غير سياسية وعالمية حقًا، لذا لا بد من وجود معاهدة عالمية تشمل الجميع.

وحول آليات تنظيم الذكاء الاصطناعي، قال معاليه: "من الصحي جدًا أن يكون لدينا اتجاهات عديدة حول هذا الأمر، من الاتحاد الأوروبي إلى الصين والولايات المتحدة

لأن أحدا

لن ينجز الأمر بمفرده، ولكن إذا كان لدينا نماذج مختلفة، فيمكننا أخذ عناصر معينة من هذه النماذج ومحاكاة ما ينجح والتأكد أيضًا من أنه بدلاً من أن يكون لدينا هذا التفكير الجماعي والتحرك في اتجاه واحد، يمكننا في الواقع الاستفادة من جميع النماذج المختلفة لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

وأكد معاليه على أن النهج الذي تتبعه دولة الإمارات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وإدارته يعد نموذجاً مثيراً للاهتمام: "نحن ندرك أننا في وضع فريد؛ لقد استثمرنا في الذكاء الاصطناعي لبضع سنوات، لذلك كنا متقدمين عن العديد من البلدان الأخرى الموجودة في هذا المجال. لا نتطلع إلى المنافسة مع الآخرين، مهمتنا هي أن نكون في المقام الأول عامل تمكين وأن نستفيد من قوتنا لدعم جميع اللاعبين عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي. لذلك، عند صنع السياسات لدينا فإن حكومتنا تكون مرنة للغاية ويمكنها التحرك بسرعة كبيرة، كما أؤكد أن أي جهة تريد نشر الذكاء الاصطناعي بطريقة تمكننا من القيام بذلك في بيئة تنظيمية، فإن دولة الإمارات تأتي في المقام الأول في الاعتبار ونحن كذلك قادرون بعد ذلك على تصدير أي نتائج لدينا إلى بقية العالم. وبهذا المعنى، فإننا نتكامل مع اللاعبين الكبار عندما يتعلق الأمر بهذه التكنولوجيا.

وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي ليس تقنية واحدة، ولكل تقنية فائدة مختلفة، تختلف السيارات ذاتية القيادة كثيرًا عن النماذج اللغوية الكبيرة. المشكلة الأولى عندما يتعلق الأمر بإدارة الذكاء الاصطناعي أو النظر إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي هي أن الناس يجمعونها جميعًا كتقنية واحدة ويعتقدون أن لدينا إجابة واحدة لكل شيء هناك.

الأمر الثاني الذي نحتاج إلى تحديده هو آثار الذكاء الاصطناعي، سواء كانت إيجابية أو سلبية. وتختلف هذه القدرة من دولة إلى أخرى. لذلك، على سبيل المثال، ستكون السيارات ذاتية القيادة في دولة الإمارات أكثر إيجابية من كونها سلبية لأن بنيتنا التحتية متطورة وجديدة للغاية.

في الوقت نفسه، بالنسبة للبلدان التي ستجري انتخابات قريباً، ستكون نماذج اللغات والتقنيات الكبيرة التي ستنشر معلومات مضللة ذات أولوية

قصوى بالنسبة لنا للتعامل معها. نحتاج إلى وضع حواجز حماية معينة. نحتاج أيضًا إلى إجراء حوار عالمي

غير سياسي. لذا يحتاج العلماء الصينيون إلى التحدث مع العلماء الأمريكيين الذين يحتاجون إلى التحدث مع علماء الإمارات. ويجب أن تنشأ هيئة مشابهة للأمم المتحدة مختصة بالذكاء الاصطناعي حيث نفهم فعلياً

أين تقع حدود الذكاء الاصطناعي. لأن إحدى القضايا التي نواجهها اليوم هي أن الجهات الفاعلة السيئة دائما ما تكون أكثر مرونة بكثير، ودائمًا ما تكون في المقدمة أكثر بكثير من الحكومات واللاعبين الجيدين.



