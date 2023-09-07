عبدالله بن زايد ووزير خارجية أرمينيا يبحثان علاقات الصداقة



استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي أرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياحية والتعليمية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، مؤكدا الحرص على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أعرب معالي أرارات ميرزويان عن تطلع بلاده لتعزيز مسارات التعاون المشترك مع دولة الإمارات على مختلف الأصعدة، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.