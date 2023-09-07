تجنّبوها!.. أطعمة تدمّر العضلات

وفي هذا الصدد سنذكر لكم في هذا المقال بعض الأطعمة التي تساهم في تدمير العضلات.

أولاً: البيتزا المجمّدة: ستكلفكم شريحة من البيتزا المجمدة حوالي 9 غرامات من الدهون المشبعة، وهو ما يقارب نصف القيمة اليومية، ونراهن أنكم لن تأكلون شريحة واحدة فقط، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة إلى التهاب قد يعيق التعافي والنمو الصحي بعد التمرين، هذا عدا عن أن البيتزا المجمّدة تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف معظمه من الصلصة، وهو عنصر غذائي يجب عليكم الحد منه للمساعدة في بناء العضلات الخالية من الدهون.

ثانياً: المخبوزات السكرية: إن الإفراط في تناول المخبوزات السكرية كالكعك والبسكويت مع اتباع نظام غذائي غير متوازن يمكن أن يؤثر سلباً على نمو العضلات وصيانتها، حيث تم ربط تناول السكر الزائد بمقاومة الأنسولين والالتهابات، وهذا ما قد يتداخل مع استقلاب البروتين وتعافي العضلات.

ثالثاً: اللحوم الدهنية الباردة: تحتوي اللحوم الباردة على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تضعف العضلات، حيث أن تناول الكثير من الدهون المشبعة، وخصوصاً اللحوم الباردة الدهنية يرتبط بخلل وظيفي في الأطراف السفلية.

رابعاً: البطاطس المقلية: تعد البطاطس المقلية معالجة للغاية وتحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وهو مزيج يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والتهاب حاد يتعارض مع تعافي العضلات ونموها.