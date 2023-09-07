تجنّبوها!.. أطعمة تدمّر العضلات

تجنّبوها!.. أطعمة تدمّر العضلات
التاريخ
9/7/2023 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - غالباً ما يتحدث الأشخاص الذين يرغبون في بناء العضلات عن زيادة تناولهم للطعام والمكملات الغذائية والبروتين، بينما لا أحد يتحدث عن الأطعمة التي يجب الاستغناء عنها.
وفي هذا الصدد سنذكر لكم في هذا المقال بعض الأطعمة التي تساهم في تدمير العضلات.
أولاً: البيتزا المجمّدة: ستكلفكم شريحة من البيتزا المجمدة حوالي 9 غرامات من الدهون المشبعة، وهو ما يقارب نصف القيمة اليومية، ونراهن أنكم لن تأكلون شريحة واحدة فقط، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة إلى التهاب قد يعيق التعافي والنمو الصحي بعد التمرين، هذا عدا عن أن البيتزا المجمّدة تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف معظمه من الصلصة، وهو عنصر غذائي يجب عليكم الحد منه للمساعدة في بناء العضلات الخالية من الدهون.
ثانياً: المخبوزات السكرية: إن الإفراط في تناول المخبوزات السكرية كالكعك والبسكويت مع اتباع نظام غذائي غير متوازن يمكن أن يؤثر سلباً على نمو العضلات وصيانتها، حيث تم ربط تناول السكر الزائد بمقاومة الأنسولين والالتهابات، وهذا ما قد يتداخل مع استقلاب البروتين وتعافي العضلات.
ثالثاً: اللحوم الدهنية الباردة: تحتوي اللحوم الباردة على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تضعف العضلات، حيث أن تناول الكثير من الدهون المشبعة، وخصوصاً اللحوم الباردة الدهنية يرتبط بخلل وظيفي في الأطراف السفلية.
رابعاً: البطاطس المقلية: تعد البطاطس المقلية معالجة للغاية وتحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وهو مزيج يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والتهاب حاد يتعارض مع تعافي العضلات ونموها.
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