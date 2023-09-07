النرويج تفوز على الأردن بسداسية بدون هالاند





وأحرز أهداف المنتخب النرويجي ( أنطونيو نوسا - كريستوفر اجر - يورغن ستراند لارسن - فريدريك أندري بيوركان -

براد فاين -

هوغو فيتلسين) حيث ان الشوط الاول انتهى برباعية بدون مقابل .







وكان المدير الفني الجديد للمنتخب الاردني عموته

يطمح

لتسجيل انطلاقة جديدة جيدة، بالاضافة الى التعرف على قدرات اللاعبين أمام منتخب قوي ويمتلك عناصر جيدة تمثل فرقا أوروبية مميزة.



