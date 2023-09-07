النرويج تفوز على الأردن بسداسية بدون هالاند

النرويج تفوز على الأردن بسداسية بدون هالاند
التاريخ
9/7/2023 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراته الودية أمام المنتخب النرويجي المضيف، بنتيجة ( 0 - 6) في اللقاء
الذي
اقيم
مساء اليوم الخميس على ملعب أوليفول بالعاصمة النرويجية أوسلو ند.
وأحرز أهداف المنتخب النرويجي ( أنطونيو نوسا - كريستوفر اجر - يورغن ستراند لارسن - فريدريك أندري بيوركان -
براد فاين -
هوغو فيتلسين) حيث ان الشوط الاول انتهى برباعية بدون مقابل .
وكان المدير الفني الجديد للمنتخب الاردني عموته
يطمح
لتسجيل انطلاقة جديدة جيدة، بالاضافة الى التعرف على قدرات اللاعبين أمام منتخب قوي ويمتلك عناصر جيدة تمثل فرقا أوروبية مميزة.
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