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النرويج تفوز على الأردن بسداسية بدون هالاند

9/7/2023 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراته الودية أمام المنتخب النرويجي المضيف، بنتيجة ( 0 - 6) في اللقاء
الذي
اقيم
مساء اليوم الخميس على ملعب أوليفول بالعاصمة النرويجية أوسلو ند.


وأحرز أهداف المنتخب النرويجي ( أنطونيو نوسا - كريستوفر اجر - يورغن ستراند لارسن - فريدريك أندري بيوركان -
براد فاين -
هوغو فيتلسين) حيث ان الشوط الاول انتهى برباعية بدون مقابل .


وكان المدير الفني الجديد للمنتخب الاردني عموته
يطمح
لتسجيل انطلاقة جديدة جيدة، بالاضافة الى التعرف على قدرات اللاعبين أمام منتخب قوي ويمتلك عناصر جيدة تمثل فرقا أوروبية مميزة.


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