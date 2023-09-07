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الدوام المرن في المدارس اختصاص اللجنة المشتركة وتضم ممثلي 3 وزارات والديوان والقوى العاملة

9/7/2023 2:44:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» ان ديوان الخدمة المدنية لا يملك فرض أي وظيفة علي الخريجين بمن فيهم المهندسون في التخصصات التي يمكن أن تسد النقص في بعض تخصصات المعلمين ومنها الفيزياء، مشيرا بقوله: ربما إذا تمت دراسة إضافة ميزة تخصص نادر تشجعهم وتؤدي إلى سد النقص في التخصصات العلمية.
جاء ذلك ردا على سؤال بشأن رفض بعض المهندسين ترشيح «الديوان» لهم بالعمل معلمين لسد النقص الحاد في بعض التخصصات ومنها تخصص الفيزياء. من ناحية أخرى، أوضح مصدر آخر أن قرار الدوام المرن في المدارس يحتاج إلى توافق ممثلي عدة جهات أخرى، وليس فقط أن يرفع «الديوان» مقترحا بذلك إلى مجلس الخدمة المدنية.
وبين المصدر أن بلورة أي قرار جديد بخصوص دوام المدارس سيكون من اختصاص اللجنة المشتركة التي تضم ممثلي ديوان الخدمة المدنية إلى جانب ممثلي وزارات التربية والتعليم العالي والداخلية و«القوى العاملة»، مشيرا إلى اجتماع قريب جدا للجنة. من الأهمية ذكر ان «الديوان» أقر 4 فترات لدوام الموظفين وهو المعمول به حاليا.

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