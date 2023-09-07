وأوضح، خلال مؤتمر السكان الذى من الذى افتتحه الرئيس السيسي أمس الأول، وتنظمه وزارة الصحة والسكان، أنه بحلول 2030 سيكون التأمين الصحى الشامل قد شمل مصر كلها، مضيفا: استعرضنا في معرض المؤتمر بعدد من الشاشات المراحل التي يتم من خلالها رحلة الاعتماد الدولى مرورا بتأهيل المستشفى وتقييمها، والدور الرقابى، لافتا أنه -حتى الآن- فإن منظمومة التأمين الصحى الشامل دخل فيها 6 محافظات، ولكن اعتمدنا منشآت في 15 محافظة، وبالفعل فإن 235 مستشفى أخذوا درجة من درجات الاعتماد.

وأكد، أن الهيئة هى واحدة من الأزرع الثلاثة التي تتماشى مع قانون التأمين الصحى الشامل في مصر، مضيفا، أنه لكى تقوم الهيئة بهذه المسئولية حددت عدد من المعايير بالتحديد 7 حزم من المعايير، كل حزمة معنية بمعايير جودة واعتماد في واحدة من المنشآت لدينا، حيث إن هناك حزمة معايير خاصة بالمستشفيات، وأخرى بالرعاية الأولية، ومراكز الأشعة، والمعامل وغيرها، مؤكدا أن المعايير تهدف إلى أمان وسلامة المريض، وأمان وسلامة مقدم الخدمة الطبية، وأمان وسلامة المنشأة نفسها، وأيضا البيئة المحيطة بها.

وأضاف، إن المعايير الخاصة بنا هي معايير حاصلة على الاعتماد الدولى من منظمة الإسكو الدولية، وبالتالي فهى معايير عالمية نضمن بها أن المواطن المصرى لابد أن يتمتع بأفضل خدمة طبية، موضحا إنه بحلول 2030 سيكون التأمين الصحى الشامل قد شمل مصر كلها.

وأضاف، اننا أصدرنا معايير للصحة النفسية لكى نقدم للقطاع الصحى المصرى المعايير الاستشفائية في مصر لانه سيمثل طفرة في السياحة العلاجية في بلدنا، موضحا، إن السياحة العلاجية تمثل جزء كبير للدخل القومى، ومصر تتنافس بقوة في مجال السياحة العلاجية لما تمتلكه من منشات صحية على درجة عالية من الجودة والكفاءة.

جدير بالذكر، إن مؤتمر السكان افتتحه الرئيس السيسي، أمس الأول، وناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالصحة في مصر واطلاق الاستراتيجية القومية للسكان ، واستعراض المبادرات الرئاسية التي ساهميت في تحسين صحة المواطن المصرى.

شارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء، وحضر معظمة الجلسات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وممثلى منظمة الصحة العالمية، والدكتورة نعمية القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وعدد كبير من الأطباء وعمداء المستشفيات والكليات ورؤساء الجامعات المصرية.



