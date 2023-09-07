ورأت المنظمة التابعة للأمم المتحدة فى توجيهات صدرت الخميس، أن السلطات العامة غير جاهزة لإدارة مسائل الأخلاقيات المرتبطة باعتماد برامج الذكاء الاصطناعى فى البيئة المدرسية.

وحذرت المنظمة، التى تتخذ فى باريس مقراً، من أن الاستعاضة عن المعلمين بمثل هذه البرامج، يمكن أن يؤثر على الصحة العاطفية للأطفال ويجعلهم عرضة للتلاعب.

ونقل بيان عن المديرة العامة لليونسكو الفرنسية، أودرى أزولاي، قولها إن "الذكاء الاصطناعى التوليدى قد يكون فرصة كبيرة للتطور البشري، لكنه يمكن أن يكون أيضا مصدر ضرر وأذى”.

ورأت أن "من غير الجائز إدخاله فى التعليم من دون مشاركة العامّة، وضمانات وتشريعات حكومية متينة".

وكثرت برامج الذكاء الاصطناعى التوليدى المتاحة لعامة الناس منذ نهاية عام 2022، عندما أطلقت شركة "أوبن إيه آي" الأميركية الناشئة، برنامج "تشات جى بى تي" القادر على كتابة مقالات وقصائد، وإجراء محادثات متماسكة بناء على أسئلة مختصرة.

لكنّ ازدهار هذه البرامج أثار فى الوقت عينه، مخاوف من أشكال جديدة من السرقة الفكرية، أو الغش فى المدارس والجامعات.

ونصت توصية اليونسكو، على أن لأدوات الذكاء الاصطناعى القدرة على مساعدة الأطفال ذوى الاحتياجات التعلّمية الخاصة، من خلال توفير ترجمات على الشاشة مثلاً، بشرط أن يساعد المعلمون والمستخدمون والباحثون فى تصميم هذه الأدوات، وأن تنظم الحكومات استخدامها.

ومع أن التوجيهات لم توصِ باعتماد حد أدنى لسن أطفال المدارس الذين يجوز أن يستخدموا هذه الأدوات، ذكّرت بأن شروط استخدام "تشات جى بى تي" نفسها تحظر استخدامه على من هم دون الثالثة عشرة.

وأشار تقرير اليونسكو إلى أن بعض المعلّقين يفضل رفع الحد الأدنى للسن إلى 16 عاماً.