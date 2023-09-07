المركزى التونسى يبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

وكان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسى فى ديسمبر بـ 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمواجهة ارتفاع التضخم، والذى كان الرفع الثالث لسعر الفائدة فى العام الماضي.

وارتفع التضخم السنوى إلى 9.3 بالمئة فى أغسطس من 9.1 بالمئة فى يوليو.

وقال البنك فى بيان، إن العجز فى حساب المعاملات الجارية انخفض إلى 2.814 مليار دينار (900.25 مليون دولار)، بما يعادل 1.8 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يوليو 2023، مقارنة مع 5.4 بالمئة قبل عام، بدعم زيادة إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين فى الخارج.

وكان الاقتصاد التونسي، قد سجل نموا فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الثانى من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات رسمية.

وقال المعهد الوطنى للإحصاء، إن "التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أبرزت أن النشاط الاقتصادى سجل نموا فى حجم الناتج المحلى الإجمالى المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.6 بالمائة على مدى ثلاثة أشهر بين أبريل ويونيو وذلك مقارنة الفترة المماثلة فى السنة الماضية".

وأضاف المعهد أن "هذه النسبة تمثل تراجعا مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023 (1.9 بالمئة)".

وتابع: "كان لتعثر أداء القطاع الفلاحى نتيجة للظروف المناخية، تأثيرا سلبيا على منحى نمو الاقتصاد الوطنى خلال الأشهر الأخيرة والذى من المرتقب أن يمتد على باقى السنة الحالية".

وكشف المعهد "أنه قد تمت مراجعة نسبة النمو خلال الربع الأول من عام 2023 من 2.1 بالمئة (والتى صدرت فى بيانات شهر مايو الماضي) إلى 1.9 بالمئة إثر تحديث تقديرات إنتاج الموسم الفلاحي".