رئيس مجلس الشورى السعودي يزور الأردن غدا

رئيس مجلس الشورى السعودي يزور الأردن غدا
التاريخ
9/7/2023 2:37:56 PM
(MENAFN- Youm7) يصل الأردن الجمعة، رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، وفقا للنائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الخلايلة.
وقال الخلايلة، الخميس، لفضائية "المملكة" الأردنية، إنّ رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والنائب الأول والثاني للرئيس والمكتب الدائم سيكونوا في استقبال آل الشيخ، حيث سيصل الأردن عصر الجمعة
وأضاف أن مباحثات ثنائية وموسعه ستعقد بين المجلسين الأحد.
وأكّد الخلايلة عمق علاقات البلدين بقيادة الملك عبد الله الثاني، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق البرلماني السعودي الأردني، بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين.
ولفت الخلايلة إلى أن الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى السعودي ومجلس النواب الأردني بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.
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