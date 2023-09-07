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رئيس مجلس الشورى السعودي يزور الأردن غدا

9/7/2023 2:37:56 PM
(MENAFN- Youm7) يصل الأردن الجمعة، رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، وفقا للنائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الخلايلة.

وقال الخلايلة، الخميس، لفضائية "المملكة" الأردنية، إنّ رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والنائب الأول والثاني للرئيس والمكتب الدائم سيكونوا في استقبال آل الشيخ، حيث سيصل الأردن عصر الجمعة

وأضاف أن مباحثات ثنائية وموسعه ستعقد بين المجلسين الأحد.

وأكّد الخلايلة عمق علاقات البلدين بقيادة الملك عبد الله الثاني، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق البرلماني السعودي الأردني، بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين.

ولفت الخلايلة إلى أن الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى السعودي ومجلس النواب الأردني بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.




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