رئيس الحكومة الليبية يطلع على سير عمل وزارة الدفاع

رئيس الحكومة الليبية يطلع على سير عمل وزارة الدفاع
التاريخ
9/7/2023 2:37:56 PM
(MENAFN- Youm7) التقى رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان د. أسامة حماد، الخميس، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، وزير الدفاع الليبي احميد حومة.
وأطلع "حماد" خلال اللقاء على سير عمل وزارة الدفاع الليبية، التنسيق المشترك فيما يخص عمل الوزارة، والمشاكل والعراقيل التي تواجه الوزارة، لمعالجتها.
كان الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبداللهِ باتيلي، قد جدد تأكيد استعداد الأمم المتحدة لدعم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها باتيلي عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب عودته إلى طرابلس من زيارة ميدانية إلى بلدة العزيزية في ورشفانة جنوب غرب العاصمة، الأربعاء، حيث التقى هناك شخصيات سياسية وقيادات اجتماعية وأمنية ونقابية ونشطاء.
ووصف باتيلي زيارته مدينة العزيزية بأنها كانت مثمرة، وحظي خلالها باستقبال حار من قِبل طيف واسع من المواطنين من جميع أنحاء ورشفانة، من بينهم منتخبون في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وأكاديميون وممثلون عن النساء والشباب والمجتمع المدني، وعن الأعيان والشيوخ، ونقابيون ومسؤولون أمنيون.
وأضاف باتيلي: "خلال اللقاء، أعرب الجميع عن الاستياء إزاء استمرار تهميش منطقتهم وإقصائها، ودعوا إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، وإشراكهم في العملية السياسية وصنع القرار، والتوزيع العادل للثروات الوطنية. كما أعربوا عن تطلعاتهم إلى ليبيا آمنة وموحدة يسودها الوئام."
وجدد "باتيلي" تأكيد استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلة على المستويات جميعها للعمل معًا، ومن خلال حوار بناء، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
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