Thursday, 07 September 2023 11:00 GMT

رئيس الحكومة الليبية يطلع على سير عمل وزارة الدفاع

9/7/2023 2:37:56 PM
(MENAFN- Youm7) التقى رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان د. أسامة حماد، الخميس، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، وزير الدفاع الليبي احميد حومة.

وأطلع "حماد" خلال اللقاء على سير عمل وزارة الدفاع الليبية، التنسيق المشترك فيما يخص عمل الوزارة، والمشاكل والعراقيل التي تواجه الوزارة، لمعالجتها.

كان الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبداللهِ باتيلي، قد جدد تأكيد استعداد الأمم المتحدة لدعم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها باتيلي عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب عودته إلى طرابلس من زيارة ميدانية إلى بلدة العزيزية في ورشفانة جنوب غرب العاصمة، الأربعاء، حيث التقى هناك شخصيات سياسية وقيادات اجتماعية وأمنية ونقابية ونشطاء.

ووصف باتيلي زيارته مدينة العزيزية بأنها كانت مثمرة، وحظي خلالها باستقبال حار من قِبل طيف واسع من المواطنين من جميع أنحاء ورشفانة، من بينهم منتخبون في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وأكاديميون وممثلون عن النساء والشباب والمجتمع المدني، وعن الأعيان والشيوخ، ونقابيون ومسؤولون أمنيون.

وأضاف باتيلي: "خلال اللقاء، أعرب الجميع عن الاستياء إزاء استمرار تهميش منطقتهم وإقصائها، ودعوا إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، وإشراكهم في العملية السياسية وصنع القرار، والتوزيع العادل للثروات الوطنية. كما أعربوا عن تطلعاتهم إلى ليبيا آمنة وموحدة يسودها الوئام."

وجدد "باتيلي" تأكيد استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلة على المستويات جميعها للعمل معًا، ومن خلال حوار بناء، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.





MENAFN07092023000132011024ID1107029301

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث