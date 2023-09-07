رئيس الحكومة الليبية يطلع على سير عمل وزارة الدفاع

وأطلع "حماد" خلال اللقاء على سير عمل وزارة الدفاع الليبية، التنسيق المشترك فيما يخص عمل الوزارة، والمشاكل والعراقيل التي تواجه الوزارة، لمعالجتها.

كان الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبداللهِ باتيلي، قد جدد تأكيد استعداد الأمم المتحدة لدعم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها باتيلي عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب عودته إلى طرابلس من زيارة ميدانية إلى بلدة العزيزية في ورشفانة جنوب غرب العاصمة، الأربعاء، حيث التقى هناك شخصيات سياسية وقيادات اجتماعية وأمنية ونقابية ونشطاء.

ووصف باتيلي زيارته مدينة العزيزية بأنها كانت مثمرة، وحظي خلالها باستقبال حار من قِبل طيف واسع من المواطنين من جميع أنحاء ورشفانة، من بينهم منتخبون في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وأكاديميون وممثلون عن النساء والشباب والمجتمع المدني، وعن الأعيان والشيوخ، ونقابيون ومسؤولون أمنيون.

وأضاف باتيلي: "خلال اللقاء، أعرب الجميع عن الاستياء إزاء استمرار تهميش منطقتهم وإقصائها، ودعوا إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، وإشراكهم في العملية السياسية وصنع القرار، والتوزيع العادل للثروات الوطنية. كما أعربوا عن تطلعاتهم إلى ليبيا آمنة وموحدة يسودها الوئام."

وجدد "باتيلي" تأكيد استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلة على المستويات جميعها للعمل معًا، ومن خلال حوار بناء، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.











