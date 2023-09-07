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وزير الصحة اللبنانى: مجلس الوزراء قرر الاستمرار فى دعم أدوية الأمراض المستعصية

9/7/2023 2:37:56 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا فى جلسته صباح اليوم بالاستمرار فى دعم أدوية الأمراض المستعصية.

وأضاف الأبيض -فى تصريح له بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية اليوم- أنه تم إقرار مبلغ ثلاثين مليون دولار إضافة إلى ألف وخمسمائة مليار ليرة لهذه الغاية.

وقال الوزير إن رئيس الحكومة شدد خلال البحث على أن موضوع الأدوية خط أحمر لا جدال فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة فى القيام بواجبها فى هذا السياق.




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