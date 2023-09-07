وأضاف الأبيض -فى تصريح له بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية اليوم- أنه تم إقرار مبلغ ثلاثين مليون دولار إضافة إلى ألف وخمسمائة مليار ليرة لهذه الغاية.

وقال الوزير إن رئيس الحكومة شدد خلال البحث على أن موضوع الأدوية خط أحمر لا جدال فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة فى القيام بواجبها فى هذا السياق.







