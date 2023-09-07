وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن زوارق الاحتلال المتمركزة فى عرض بحر شمال القطاع، فتحت نيران رشاشاتها، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب منطقتى السودانية والواحة، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.



يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومى ملاحقة الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

ومن جهة أخرى، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقدسيا على هدم محله التجارى فى بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن الفلسطينى نافز زيتون على هدم محله التجاري، بحجة البناء دون ترخيص.



وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت فى وقت سابق اليوم، بهدم ثلاثة منازل فى بلدة سلوان، تعود للمواطنين: خالد زيتون، وجمعة عودة، وشحدة قويدر.



وفى السياق، أجبر مستوطنون، مساء اليوم، أحد رعاة الأغنام على ترك المراعى فى الأغوار الشمالية.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن مستوطنين أجبروا الشاب أحمد حسين دراغمة، على ترك المراعي، أثناء رعيه ماشيته فى الفارسية، بالأغوار الشمالية.