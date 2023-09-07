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وزير الأوقاف السورى يشارك بمؤتمر الوسائل العصرية للخطاب الدينى بالقاهرة

9/7/2023 2:37:53 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني الدكتورمحمد عبد الستار السيد
وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة سوريا والوفد المرافق له، للمشاركة فى مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023، بحضور الدكتور أسامة فخرى الجندى مدير عام شئون القرآن الكريم، والدكتور أشرف فهمى موسى مدير عام التدريب.


وكان قد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الأدوات والوسائل لا يمكن الحكم عليها في ذاتها بالقبول المطلق أو الرفض المطلق، فالسكين التي تقطع وتذبح لا غنى عن منافعها شريطة تجنب مضارها، والنار التي تحرق لا غنى أيضًا عن منافعها واستخداماتها الرشيدة شريطة تجنب مضارها، وكذلك صناعة السلاح الذي لا غنى عنه لحماية أمن المجتمعات والأوطان والدفاع عنها، فإنه قد يكون مكمن خطورة إذا وقع في يد الإرهابيين والمتطرفين ومن يسيئون استخدامه، بل القلم أيضًا قد يكون وسيلة رشاد أو آلة سباب، كلها أدوات ووسائل يمكن أن توجه للخير أو للشر، وهذا هو الحال نفسها في سائر وسائل الاتصال الإلكتروني التي يمكن أن نستخدمها في كل ما يخدم العلم والدعوة والبشرية وتيسير سبل التواصل، كما يمكن استخدامها للهدم على نحو ما تفعل الجماعات الإرهابية والمتطرفة.


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