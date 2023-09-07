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رئيس هيئة الدواء يتفقد جناح الهيئة فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية

9/7/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Youm7) تفقد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مساء اليوم، جناح العرض الخاص بالهيئة، بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة".



وأعرب الدكتور تامر عصام، عن شكره للقائمين على الجناح، الذي يهدف إلى استعراض أهم الخدمات الرقابية والاستشارية، التي تقدمها الهيئة، والآليات المختصرة لها، وسبل التواصل المجتمعي مع الهيئة، ودور الهيئة في دعم القضية السكانية من خلال توفير حصول المواطن على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية، كذلك مبادرات التثقيف الدوائي، والتوعية بطرق الاستخدام الآمن للدواء.



يأتي ذلك في ضوء مشاركة الهيئة كداعم وشريك أساسي في المنظومة الصحية المصرية لتحقيق أهداف التنمية السكانية، والعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، وتمتعه بجودة الخدمات الصحية والدوائية المقدمة من خلال مؤسسات الدولة العاملة في القطاع الصحي، وشركاء صناعة الدواء، والخدمات الطبية المقدمة من القطاعين الخاص والمجتمع المدني.







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