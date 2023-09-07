وشارك القصير في الجلسة الوزارية لمناقشة الإجراءات القطرية حول استدامة النظم الغذائية حيث استعرض القصير خلال الجلسة مشكلة الأمن الغذائي التي تواجهها أفريقيا والعالم، مشيرا إلى أهمية العمل والتكامل بين الدول الأفريقية والاهتمام بالبرامج التنموية والمشروعات الزراعية كما استعرض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مجال تحقيق الأمن الغذائي منها

المشروعات القومية الكبرى والتوسع الأفقى والرأسى وكذلك جهود ترشيد المياه.

وعلى هامش القمة التقى القصير بوزير الزراعة السنغالي لتعزيز علاقات التعاون حيث دارت المناقشات حول تعزيز التعاون في تقديم المساعدات الفنية في مجالات الميكنة الزراعية والانتاج النباتي خاصة إنتاج التقاوي العالية الانتاجية والجودة من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والتدريب وبناء القدرات .

و أعرب الوزير السنغالي عن سعادته بلقاء القصير وقدم له الشكر والقيادة السياسية على تقديم الدعم للسنغال خاصة في ظل الظروف الحالية بهدف تحقيق الامن الغذائي للشعب السنغالى

.

وأشار إلى نجاح زراعة أصناف القمح المصرية تحت الظروف السنغالية بالمقارنة بآي اصناف آخري

وان هذه الاصناف هي مصر 1 ومصر 2 وبني سويف.

والتقى القصير أيضا بوزير الزراعة في غينيا بيساو لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة اوجه الدعم للاشقاء الأفارقة .

ومن ناحيته أشار وزير الزراعة الغيني الي انه يتطلع الى تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة في مصر في المجالات الزراعية المختلفة ومنها الانتاج النباتي والحيواني والسمكي خاصة وان هناك حكومة جديدة في بلاده حاليًا وهو سعيد بهذا اللقاء وسيتم استمرار التواصل مع الجانب المصري في هدأ الخصوص.