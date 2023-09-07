وقال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلي، وفقا لما اورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية ، "يتغذى مجرمو الإنترنت هؤلاء على عدم الكشف عن هويتهم، ويتحركون فى ظلال الإنترنت لإحداث أكبر قدر من الضرر وابتزاز الأموال من ضحاياهم"، لافتا إلى أن الكشف عن هوياتهم سيعطل نماذج أعمالهم ويصعب عليهم استهداف الموظفين والمؤسسات البريطانية.



وأضاف أنه تم استهداف أحد عشر من مجرمى الإنترنت بتجميد الأصول وحظر السفر فى جهد منسق من قبل السلطات البريطانية والأمريكية لمواجهة تهديد برامج الفدية فى كل من المملكة المتحدة وخارجها.





وتابع أنه "وفقا لتقدير الوكالة الوطنية للجريمة فأن المجموعة كانت مسؤولة عن ابتزاز ما لا يقل عن 180 مليون دولار من الضحايا على مستوى العالم، وما لا يقل عن 27 مليون جنيه إسترلينى من 149 ضحية فى المملكة المتحدة كما سعوا لاستهداف المستشفيات والمدارس والسلطات المحلية والشركات فى المملكة المتحدة"، وأن "إعلان العقوبات اليوم يعزز التزام المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد مجرمى الإنترنت".



وتعد أول عقوبات مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة على الإطلاق ضد الجهات الفاعلة فى برامج الفدية فى فبراير من العام الجاري.