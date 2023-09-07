Thursday, 07 September 2023 11:00 GMT

بريطانيا تفرض عقوبات ضد أعضاء عصابة إلكترونية وراء هجمات برنامج الفدية

9/7/2023 2:37:48 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الحكومة البريطانية اليوم /الخميس/ فرض عقوبات جديدة على أعضاء عصابة إجرامية إلكترونية روسية تقف وراء هجمات برنامج الفدية التى تضمنت اختراق البنية التحتية الحيوية والمستشفيات خلال جائحة كوفيد-19.

وقال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلي، وفقا لما اورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية ، "يتغذى مجرمو الإنترنت هؤلاء على عدم الكشف عن هويتهم، ويتحركون فى ظلال الإنترنت لإحداث أكبر قدر من الضرر وابتزاز الأموال من ضحاياهم"، لافتا إلى أن الكشف عن هوياتهم سيعطل نماذج أعمالهم ويصعب عليهم استهداف الموظفين والمؤسسات البريطانية.


وأضاف أنه تم استهداف أحد عشر من مجرمى الإنترنت بتجميد الأصول وحظر السفر فى جهد منسق من قبل السلطات البريطانية والأمريكية لمواجهة تهديد برامج الفدية فى كل من المملكة المتحدة وخارجها.


وتابع أنه "وفقا لتقدير الوكالة الوطنية للجريمة فأن المجموعة كانت مسؤولة عن ابتزاز ما لا يقل عن 180 مليون دولار من الضحايا على مستوى العالم، وما لا يقل عن 27 مليون جنيه إسترلينى من 149 ضحية فى المملكة المتحدة كما سعوا لاستهداف المستشفيات والمدارس والسلطات المحلية والشركات فى المملكة المتحدة"، وأن "إعلان العقوبات اليوم يعزز التزام المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد مجرمى الإنترنت".


وتعد أول عقوبات مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة على الإطلاق ضد الجهات الفاعلة فى برامج الفدية فى فبراير من العام الجاري.


MENAFN07092023000132011024ID1107029293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث