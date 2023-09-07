وذكر بيان أصدرته الخارجية النمساوية أن مواطنين نمساويين فقدا فى منطقة بيليون والتى تضررت بشدة من العواصف، وأن سفارة النمسا فى أثينا والقنصلية الفخرية فى فولوس على اتصال دائم مع السلطات المحلية من أجل تقديم أفضل دعم ممكن فى البحث عن الأشخاص المفقودين.



وأوضح البيان أن الشخصين المفقودين زوجان حديثا الزواج من مدينة (جراتس) فى ولاية (شتايرمارك) النمساوية وقد جرفت المياه منزلا يقضيان به عطلتهما فى منطقة (بيليون) وحاول الزوجان الهرب إلى أحد التلال للتغلب على تدفق المياه ثم صارا فى عداد المفقودين.



وأكد البيان تفاقم الفيضانات فى مناطق وسط اليونان المتضررة من الأمطار الغزيرة اليوم، مشيرا إلى أن وسائل إعلام يونانية ذكرت أن هطول الأمطار استمر بكثافة فى منطقة (ثيساليا) حيث قسمت المياه البلاد إلى قسمين وقد تم إغلاق الطريق السريع الأكثر أهمية فى البلاد بين (أثينا) و(تسالونيكي) لمسافة 200 كيلومتر منذ مساء أمس الأول الثلاثاء.



بدورها، ذكرت وسائل الإعلام النمساوية أنه فى العديد من الأماكن يبلغ ارتفاع المياه أكثر من مترين، مشيرة إلى استخدام الجيش قوارب مطاطية حيث يعيش حوالى 700 ألف شخص فى منطقة ثيساليا وقد تأثروا جميعهم تقريبًا بالفيضان.



وما يزال العدد الرسمى للقتلى ثلاثة، لكن لا يمكن تقديم معلومات قاطعة عن عدد المفقودين ولم يتم الوصول إلى عدد كبير جداً من القرى بعد.