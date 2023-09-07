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جهود لإنقاذ عالم أمريكى عالق على عمق 1000 متر داخل كهف فى جنوب تركيا

9/7/2023 2:37:48 PM
(MENAFN- Youm7) يسابق أكثر من 150 رجل إنقاذ الزمن اليوم الخميس للوصول إلى أمريكى أصيب بالإعياء وعلق على عمق ألف متر تحت الأرض فى كهف كان يستكشفه بجنوب تركيا، بحسب سكاى نيوز.



وصرح اتحاد الكهوف التركي (توماف) في بيان بأن مارك ديكى (40عاما) كان في مهمة دولية لاستكشاف كهف موركا في جبال طوروس عندما بدأ يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي.



وقال بولنت جينتش رئيس الاتحاد لرويترز "تساعد عدة فرق دولية، تشمل كرواتيين وإيطاليين في العمليات. الرجل على عمق ألف متر تقريبا، وهم يقسمون عملية الصعود إلى سبعة أقسام".



وأردف جينتش قائلا: "إنهم يتوقعون أن تستغرق (عمليات الإنقاذ) عشرة أيام، لكنها قد تستغرق وقتا أقل إذا تحسن الرجل أو وقتا أطول إذا ساءت حالته"، مضيفا أن حالة ديكي تحسنت وأصبح الآن قادرا على الوقوف بمفرده.



وقال الاتحاد إنه تم تجهيز خط هاتفي كي يصل إلى عمق 1040 مترا، وأن رجال الإنقاذ الكرواتيين يعدون نظام اتصالات إضافي كبديل.



وذكر أن المسعفين في الموقع سيقررون ما إذا كان من الممكن إخراج ديكي بدون محفة.



وأظهرت لقطات من عملية الإنقاذ فرقا تركية ودولية وهي تعد الخيام والأسلاك خارج الحفرة، وهي ثالث أكبر حفرة في تركيا وارتفاعها 2140 مترا.







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