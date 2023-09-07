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تصل إلى السجن.. الصين تعتزم فرض عقوبات على بعض السلوكيات والملابس الضارة

9/7/2023 2:37:48 PM
(MENAFN- Youm7) يعتزم المشرعون الصينيون إقرار مسودة قانون يحظر بموجبه ارتداء الملابس والتعابير "المسيئة لمشاعر الأمة" وفرض عقوبات على المخالفين تصل لحد السجن.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه فقًا لمسودة التعديلات على القانون المقترح، سيتم حظر مجموعة واسعة من السلوكيات، بما فى ذلك الملابس أو الكلام "المضر بروح ومشاعر الشعب الصينى".


وحدد القانون عقوبة المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 15 يومًا أو دفع غرامة تصل إلى 5000 يوان (حوالى 680 دولارًا).


وأوضح أنه شملت السلوكيات المخالفة للقانون الأشخاص ممن ينشئون أو ينشرون مقالات أو خطابات من شأنها تقويض روح الأمة وكذلك إهانة أسماء الأبطال والشهداء المحليين أو التشهير بها أو التعدى عليها وتخريب تماثيلهم التذكارية.


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