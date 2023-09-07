تصل إلى السجن.. الصين تعتزم فرض عقوبات على بعض السلوكيات والملابس الضارة
التاريخ
9/7/2023 2:37:48 PM
(MENAFN- Youm7) يعتزم المشرعون الصينيون إقرار مسودة قانون يحظر بموجبه ارتداء الملابس والتعابير "المسيئة لمشاعر الأمة" وفرض عقوبات على المخالفين تصل لحد السجن.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه فقًا لمسودة التعديلات على القانون المقترح، سيتم حظر مجموعة واسعة من السلوكيات، بما فى ذلك الملابس أو الكلام "المضر بروح ومشاعر الشعب الصينى".
وحدد القانون عقوبة المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 15 يومًا أو دفع غرامة تصل إلى 5000 يوان (حوالى 680 دولارًا).
وأوضح أنه شملت السلوكيات المخالفة للقانون الأشخاص ممن ينشئون أو ينشرون مقالات أو خطابات من شأنها تقويض روح الأمة وكذلك إهانة أسماء الأبطال والشهداء المحليين أو التشهير بها أو التعدى عليها وتخريب تماثيلهم التذكارية.
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