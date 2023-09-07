Thursday, 07 September 2023 11:00 GMT

مدحت عبد الهادى: طالبت سامسون بنسيان الماضى وعودة شيفو إضافة قوية

9/7/2023 2:37:45 PM
(MENAFN- Youm7) أثنى
مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك على تجربة السكة الحديد الودية التي أقيمت اليوم باستاد الكلية الحربية وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية دون رد، في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدرب العام:" ودية السكة الحديد كانت مفيدة بالنسبة للزمالك خاصة وأنها ساعدت على منح الفرصة لكل اللاعبين للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم للفترة المقبلة".

وتابع :" اقترحت خوض المباراة على ثلاثة أشواط كان للدفع بكل اللاعبين لتجهيزهم للموسم الجديد بالشكل الأمثل".

وأضاف :" تألق سامسون بتسجيل هدفين أمر جيد بالنسبة للجهاز الفني للاستفادة من اللاعب في الفترة المقبلة ، وتحدثت مع اللاعب
وطالبته بنسيان الفترة الماضية وأن يثق أكثر في قدراته،
والجهاز الفني سيساعدك ولكن الأهم أن تساعد نفسك وكنت على يقين بأنه سيظهر بشكل أفضل خاصة
أنه بدأ في انقاص وزنه".

وقال عبد الهادي :" كل اللاعبين كانوا يعانون من ضغوطات منذ الموسم الماضي، وكان لدينا ثقة أن الزمالك سيعود ليظهر بالشكل المميز ".

وتابع :" مشاركة محمد عبد الشافي بعد فترة من الغياب أثلج صدر الجهاز الفني كونه أحد عناصر الخبرة في صفوف الفريق، وأنا سعيد له بشكل كبير لأن لا خلاف على إمكانيات اللاعب وسيكون إضافة مثلما كان من قبل ".

وقال مدحت عبد الهادي :" خضنا فترة إعداد مميزة وطبقنا ما نريده أمام السكة الحديد الذي يسير بشكل منظم، وأهم أمر
بالنسبة لي هو الاطمئنان على حالة اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية ".

واختتم تصريحاته قائلا:" سنسلم المهمة لأوسوريو بتقرير شامل، وأرسل له كل التقارير الفنية الخاصة بالفريق لحين عودته غدا، وكل المجموعة التي تتواجد في صفوف الزمالك سيكون عليهم مسؤولية كبيرة في الموسم الجديد".



MENAFN07092023000132011024ID1107029288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث