وقال المدرب العام:" ودية السكة الحديد كانت مفيدة بالنسبة للزمالك خاصة وأنها ساعدت على منح الفرصة لكل اللاعبين للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم للفترة المقبلة".

وتابع :" اقترحت خوض المباراة على ثلاثة أشواط كان للدفع بكل اللاعبين لتجهيزهم للموسم الجديد بالشكل الأمثل".

وأضاف :" تألق سامسون بتسجيل هدفين أمر جيد بالنسبة للجهاز الفني للاستفادة من اللاعب في الفترة المقبلة ، وتحدثت مع اللاعب

وطالبته بنسيان الفترة الماضية وأن يثق أكثر في قدراته،

والجهاز الفني سيساعدك ولكن الأهم أن تساعد نفسك وكنت على يقين بأنه سيظهر بشكل أفضل خاصة

أنه بدأ في انقاص وزنه".

وقال عبد الهادي :" كل اللاعبين كانوا يعانون من ضغوطات منذ الموسم الماضي، وكان لدينا ثقة أن الزمالك سيعود ليظهر بالشكل المميز ".

وتابع :" مشاركة محمد عبد الشافي بعد فترة من الغياب أثلج صدر الجهاز الفني كونه أحد عناصر الخبرة في صفوف الفريق، وأنا سعيد له بشكل كبير لأن لا خلاف على إمكانيات اللاعب وسيكون إضافة مثلما كان من قبل ".

وقال مدحت عبد الهادي :" خضنا فترة إعداد مميزة وطبقنا ما نريده أمام السكة الحديد الذي يسير بشكل منظم، وأهم أمر

بالنسبة لي هو الاطمئنان على حالة اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية ".

واختتم تصريحاته قائلا:" سنسلم المهمة لأوسوريو بتقرير شامل، وأرسل له كل التقارير الفنية الخاصة بالفريق لحين عودته غدا، وكل المجموعة التي تتواجد في صفوف الزمالك سيكون عليهم مسؤولية كبيرة في الموسم الجديد".



