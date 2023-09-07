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المنتخب الأولمبى يتعادل مع روسيا للمحليين 1-1 وديًا

9/7/2023 2:37:45 PM
(MENAFN- Youm7) حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة
المنتخب الأولمبى أمام روسيا للمحليين، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد السويس، علمًا بأن لمنتخبين سيلتقيان مرة أخرى وديا يوم 11 من الشهر ذاته.

تقدم منتخب مصر الأولمبى في الدقيقة السابعة عن طريق بلال مظهر، وكانت بداية الهدف بتصويبة من محمود صابر من يسار منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر لتصل إلى بلال مظهر ليسدد الكرة داخل الشباك، وتعادل المنتخب الروسي، في الدقيقة 46 من زمن اللقاء، بعد تصويبة من مهاجم روسيا من داخل منطقة الجزاء لترتد إلى ستيبان أوجانيسيان الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: حراسة المرمى: محمد أحمد السيد، والدفاع: أحمد عيد - محمد مغربي - محمد طارق - حاتم محمد، وفي الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر - محمد شحاتة، وفي الهجوم: أحمد عاطف "قطة" - بلال مظهر - رأفت خليل".

ويجلس على مقاعد بدلاء المنتخب الأولمبى:
عمر فايد – محمود جهاد – عربي بدر – عبد الرحمن عاطف – مصطفى سعد – أحمد فوزي – باشا محمد – علي محمد – علي محمود – محمد سمير – أحمد سيد – خالد محمد عوض – مصطفى أشرف – محمد حمدي – أحمد نادر حواش، بينما يغيب حمزة علاء حارس المنتخب بسبب إصابته في المران أمس وقرار المنتخب إراحته قبل العودة للأهلي.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس بعدما احتل المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة السابقة في المغرب.

وضمن قائمة المنتخب الأولمبى لهذا المعسكر فى حراسة المرمى: حمزة علاء لكنه خرج للإصابة، وعلى محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، وفى خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبى، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدى، محمد مغربى، عمر فايد، وخط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسى، أحمد فوزى، عربى بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، وفى خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.


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