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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 9 / 2023

9/7/2023 2:37:43 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، رابطة الأندية تعلن 11 سبتمبر موعدا لإجراء قرعة الدوري الجديد بالعاصمة الإدارية

المنتخب الأولمبى يتعادل مع روسيا للمحليين 1-1 وديًا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة
المنتخب الأولمبى
أمام روسيا للمحليين، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد السويس، علمًا بأن لمنتخبين سيلتقيان مرة أخرى وديا يوم 11 من الشهر ذاته.

تقدم منتخب مصر الأولمبى في الدقيقة السابعة عن طريق بلال مظهر، وكانت بداية الهدف بتصويبة من محمود صابر من يسار منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر لتصل إلى بلال مظهر ليسدد الكرة داخل الشباك، وتعادل المنتخب الروسي، في الدقيقة 46 من زمن اللقاء، بعد تصويبة من مهاجم روسيا من داخل منطقة الجزاء لترتد إلى ستيبان أوجانيسيان الذي سدد الكرة داخل الشباك.

رابطة الأندية تعلن 11 سبتمبر موعدا لإجراء قرعة الدوري الجديد بالعاصمة الإدارية



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