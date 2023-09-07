طرح تذاكر السوبر الأفريقي بين الاهلى واتحاد العاصمة السبت المقبل
التاريخ
9/7/2023 2:37:43 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المُقرر إقامتها في السعودية.
وأكد الكاف أن تذاكر مباراة السوبر الأفريقي سيتم طرحها في الواحدة ظهر بعد غدا، السبت، بتوقيت القاهرة
وأوضح الاتحاد الإفريقي أنه تقرر بيع تذاكر نهائي كأس السوبر في مدينة الطائف بالسعودية عند الواحدة ظهر السبت القادم بتوقيت القاهرة.
وتقام المباراة في التاسعة من
مساء يوم 15 سبتمبر الجاري بتوقيت القاهرة، على إستاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف السعودية.
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