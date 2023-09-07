وأكد الكاف أن تذاكر مباراة السوبر الأفريقي سيتم طرحها في الواحدة ظهر بعد غدا، السبت، بتوقيت القاهرة

وأوضح الاتحاد الإفريقي أنه تقرر بيع تذاكر نهائي كأس السوبر في مدينة الطائف بالسعودية عند الواحدة ظهر السبت القادم بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في التاسعة من

مساء يوم 15 سبتمبر الجاري بتوقيت القاهرة، على إستاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف السعودية.







