ويدير محمد معروف مباراة جامبيا والكونغو التي ستقام الأحد المقبل في المغرب، ويعاونه أحمد توفيق طلب، وهاني عبد الفتاح والحكم الرابع أحمد الغندور.

كما يدير محمد عادل الذي سيتولى إدارة مباراة موزبيق وبنين التي ستقام يوم السبت المقبل في موزمبيق، ويعاونه سامي هلهل ويوسف البساطي والحكم الرابع محمود البنا.

وكان

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسند أيضا مباراة بوركينا فاسو وإيسواتيني في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا والمقرر لها غدا الجمعة لطاقم حكام مصري، ويدير المواجهة حكم الساحة أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما سيكون الحكم الرابع محمود ناجي.

وتم حسم بطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، في المجموعة الثانية، من طرف منتخبي بوركينا فاسو (10 نقاط) والرأس الأخضر (10 نقاط). في حين تم إقصاء كل من التوجو وإسواتيني.