مجلس التعاون يعلن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع اليابان
التاريخ
9/7/2023 2:37:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 9 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية العماني رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدر البوسعيدي اليوم الخميس استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع اليابان.
جاء ذلك في إحاطة صحفية مشتركة للوزير العماني ووزير الخارجية الياباني بوشماسي هياشي والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون واليابان.
وأكد البوسعيدي أن مجلس التعاون يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع اليابان واصفا العلاقات مع اليابان بالاستراتيجية والمتنامية.
وقال إنه تم خلال اجتماع اليوم إقرار خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة (2024 - 2028) التي ستكون من أولوياتها الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الصفري الكربوني إلى جانب الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة والرعاية الصحية.
وأشاد البوسعيدي بالدور الذي تلعبه اليابان في دعم استقرار المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية في دولنا من خلال الاستثمارات القائمة والمنافع المتبادلة مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين يلامس سقف 100 مليار دولار سنويا.
من جهته أكد وزير الخارجية الياباني أهمية الشراكة بين اليابان ودول الخليج في شتى المجالات معربا عن تطلع بلاده إلى زيادة التشاور والتنسيق مع مجلس التعاون في العديد من القضايا الدولية.
واشاد بما توصل إليه اجتماع اليوم من إقرار خطة عمل تهدف إلى توسيع التجارة وفرص الاستثمار والعمل لافتا إلى أن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة يحظى باهتمام واسع لدى الاوساط الاقتصادية اليابانية.
بدوره قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الامانة العامة تطمح إلى تنفيذ وتطبيق خطة العمل المشتركة التي تم إقرارها اليوم مشيدا بالعلاقات اليابانية الخليجية واصفا إياها بالتاريخية والوثيقة.
وأضاف أن اجتماع اليوم يحمل دلالة كبيرة ومهمة على ما يوليه القادة لتعزيز العلاقات مع اليابان موضحا ان خطة العمل المشترك تشمل مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمجال الأكاديمي والصحة والطاقة المتجددة والتعليم والسياحة والتبادل التجاري والحوار السياسي المشترك. (النهاية)
خ ن ش / أ م س
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