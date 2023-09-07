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مجلس التعاون يعلن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع اليابان

9/7/2023 2:37:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 9 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية العماني رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدر البوسعيدي اليوم الخميس استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع اليابان.
جاء ذلك في إحاطة صحفية مشتركة للوزير العماني ووزير الخارجية الياباني بوشماسي هياشي والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون واليابان.
وأكد البوسعيدي أن مجلس التعاون يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع اليابان واصفا العلاقات مع اليابان بالاستراتيجية والمتنامية.
وقال إنه تم خلال اجتماع اليوم إقرار خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة (2024 - 2028) التي ستكون من أولوياتها الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الصفري الكربوني إلى جانب الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة والرعاية الصحية.
وأشاد البوسعيدي بالدور الذي تلعبه اليابان في دعم استقرار المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية في دولنا من خلال الاستثمارات القائمة والمنافع المتبادلة مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين يلامس سقف 100 مليار دولار سنويا.
من جهته أكد وزير الخارجية الياباني أهمية الشراكة بين اليابان ودول الخليج في شتى المجالات معربا عن تطلع بلاده إلى زيادة التشاور والتنسيق مع مجلس التعاون في العديد من القضايا الدولية.
واشاد بما توصل إليه اجتماع اليوم من إقرار خطة عمل تهدف إلى توسيع التجارة وفرص الاستثمار والعمل لافتا إلى أن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة يحظى باهتمام واسع لدى الاوساط الاقتصادية اليابانية.
بدوره قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الامانة العامة تطمح إلى تنفيذ وتطبيق خطة العمل المشتركة التي تم إقرارها اليوم مشيدا بالعلاقات اليابانية الخليجية واصفا إياها بالتاريخية والوثيقة.
وأضاف أن اجتماع اليوم يحمل دلالة كبيرة ومهمة على ما يوليه القادة لتعزيز العلاقات مع اليابان موضحا ان خطة العمل المشترك تشمل مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمجال الأكاديمي والصحة والطاقة المتجددة والتعليم والسياحة والتبادل التجاري والحوار السياسي المشترك. (النهاية)

خ ن ش / أ م س



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