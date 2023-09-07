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عمليات الخفجي المشتركة: استئناف الإنتاج بنجاح من المنطقة المقسومة بعد إتمام عمليات الصيانة

9/7/2023 2:37:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت عمليات الخفجي المشتركة اليوم الخميس عن استئناف الإنتاج بنجاح من المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية يوم أمس الأول الثلاثاء ضمن المرحلة الأولى بعد إتمام عمليات الصيانة لمرافق الإنتاج البري والتأكد من جاهزيتها.
وقالت (عمليات الخفجي المشتركة) على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) -تويتر سابقا- اليوم الخميس إن عودة الإنتاج جاءت بعد جهود كبيرة قامت بها فرق العمليات في هذا الشأن.
وعمليات الخفجي المشتركة هي المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وتضم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة (أرامكو) لأعمال الخليج وتقع في مدينة الخفجي السعودية وتبعد 130 كيلومترا جنوب العاصمة الكويتية. (النهاية)

خ م / أ م ح




MENAFN07092023000071011013ID1107029282

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