عمليات الخفجي المشتركة: استئناف الإنتاج بنجاح من المنطقة المقسومة بعد إتمام عمليات الصيانة
التاريخ
9/7/2023 2:37:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت عمليات الخفجي المشتركة اليوم الخميس عن استئناف الإنتاج بنجاح من المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية يوم أمس الأول الثلاثاء ضمن المرحلة الأولى بعد إتمام عمليات الصيانة لمرافق الإنتاج البري والتأكد من جاهزيتها.
وقالت (عمليات الخفجي المشتركة) على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) -تويتر سابقا- اليوم الخميس إن عودة الإنتاج جاءت بعد جهود كبيرة قامت بها فرق العمليات في هذا الشأن.
وعمليات الخفجي المشتركة هي المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وتضم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة (أرامكو) لأعمال الخليج وتقع في مدينة الخفجي السعودية وتبعد 130 كيلومترا جنوب العاصمة الكويتية. (النهاية)
خ م / أ م ح
MENAFN07092023000071011013ID1107029282
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