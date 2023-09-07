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(مجلس التعاون): الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة - المقسومة للكويت والسعودية فقط

9/7/2023 2:37:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 9 (كونا) -- اكد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس ان ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال157 الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وشدد البيان على الرفض القاطع لدول المجلس لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر غير الكويت والسعودية في حقل الدرة أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت .
واستعرض المجلس الوزاري في اجتماعه مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية والدولية. (النهاية)

خ ن ش / ط م ا



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