وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول التعاون في دورته الـ157 بالرياض
التاريخ
9/7/2023 2:37:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 9 (كونا) -- ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والخمسون بعد المائة 157 اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.
وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.
كما تم بحث آليات تطوير مجالات التعاون المتعددة بين المنظومة الخليجية والدول الشقيقة والصديقة والمجاميع الإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك حيالها.(النهاية)
ط أ ب
MENAFN07092023000071011013ID1107029278
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