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وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول التعاون في دورته الـ157 بالرياض

9/7/2023 2:37:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 9 (كونا) -- ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والخمسون بعد المائة 157 اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.
وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.
كما تم بحث آليات تطوير مجالات التعاون المتعددة بين المنظومة الخليجية والدول الشقيقة والصديقة والمجاميع الإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك حيالها.(النهاية)

ط أ ب




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