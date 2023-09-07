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معهد (إيفو): الاقتصاد الألماني سينكمش في 2023 بنسبة 4ر0 بالمئة

9/7/2023 2:37:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 7 - 9 (كونا) -- أظهرت توقعات معهد (إيفو) الذي يوصف بأنه أكبر معهد اقتصادي في ألمانيا اليوم الخميس أن الاقتصاد الألماني سينكمش في اجمالي العام الحالي بنسبة 4ر0 بالمئة.
وبهذه الأرقام التي قدمها المعهد في مقره بمدينة (ميونيخ) فإن تعافي الاقتصاد الأكبر في أوروبا لن يحدث في النصف الثاني من العام كما توقع معهد (إيفو) ومعاهد اقتصادية أخرى قبل العطلة الصيفية.
ووفق (إيفو) فإن النظرة التشاؤمية تشمل كذلك نسبة التضخم التي ستبلغ في هذا العام 6 بالمئة.
وعلق المعهد على الأرقام الجديدة بالقول "إن الاقتصاد الألماني سيواصل الانكماش في النصف الثاني من العام وليس كما كنا نتوقع قبل بضعة أشهر" مضيفا أن هذا التباطؤ يشمل جميع القطاعات الاقتصادية.
وحول أداء الاقتصاد في العام المقبل أضاف المعهد ان "هذا الاقتصاد سيحقق في 2024 نمو بنسبة 4ر1 بالمئة وليس كما كان متوقعا قبل اشهر بنسبة 5ر1 بالمئة".
يذكر أن (إيفو) هو المعهد الاقتصاد الثاني بعد معهد الاقتصاد الدولي (إي إف دبليو) الذي يخفض توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الألماني.
وكان (إي إف دبليو) قد قال أمس إن اقتصاد ألمانيا سينكمش في مجمل العام الحالي بنسبة 5ر0 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه وليس كما كان يتوقع المعهد ذاته بنسبة 3ر0 بالمئة. (النهاية)

ع ن ج / ط م ا



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