معهد (إيفو): الاقتصاد الألماني سينكمش في 2023 بنسبة 4ر0 بالمئة
التاريخ
9/7/2023 2:37:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 7 - 9 (كونا) -- أظهرت توقعات معهد (إيفو) الذي يوصف بأنه أكبر معهد اقتصادي في ألمانيا اليوم الخميس أن الاقتصاد الألماني سينكمش في اجمالي العام الحالي بنسبة 4ر0 بالمئة.
وبهذه الأرقام التي قدمها المعهد في مقره بمدينة (ميونيخ) فإن تعافي الاقتصاد الأكبر في أوروبا لن يحدث في النصف الثاني من العام كما توقع معهد (إيفو) ومعاهد اقتصادية أخرى قبل العطلة الصيفية.
ووفق (إيفو) فإن النظرة التشاؤمية تشمل كذلك نسبة التضخم التي ستبلغ في هذا العام 6 بالمئة.
وعلق المعهد على الأرقام الجديدة بالقول "إن الاقتصاد الألماني سيواصل الانكماش في النصف الثاني من العام وليس كما كنا نتوقع قبل بضعة أشهر" مضيفا أن هذا التباطؤ يشمل جميع القطاعات الاقتصادية.
وحول أداء الاقتصاد في العام المقبل أضاف المعهد ان "هذا الاقتصاد سيحقق في 2024 نمو بنسبة 4ر1 بالمئة وليس كما كان متوقعا قبل اشهر بنسبة 5ر1 بالمئة".
يذكر أن (إيفو) هو المعهد الاقتصاد الثاني بعد معهد الاقتصاد الدولي (إي إف دبليو) الذي يخفض توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الألماني.
وكان (إي إف دبليو) قد قال أمس إن اقتصاد ألمانيا سينكمش في مجمل العام الحالي بنسبة 5ر0 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه وليس كما كان يتوقع المعهد ذاته بنسبة 3ر0 بالمئة. (النهاية)
ع ن ج / ط م ا
MENAFN07092023000071011013ID1107029277
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