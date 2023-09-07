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يونسكو تدعو إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس

9/7/2023 2:37:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 7 - 9 (كونا) -- دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الخميس الحكومات إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم وتزويد المعلمين بالتدريب اللازم في هذا الصدد.
ونشرت المنظمة الأممية في بيان أولى مبادئها التوجيهية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم والبحث مؤكدة أن الغاية المنشودة من هذه الإرشادات تتمثل في التصدي لأوجه الخلل التي أحدثتها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في البيان "يمكن أن يغدو الذكاء الاصطناعي التوليدي بمنزلة فرصة هائلة لتحقيق التنمية البشرية ولكنه قد يسفر أيضا عن الأذى والتحيز".
واكدت انه "لا يمكن إدماجه في التعليم في غياب مشاركة الجمهور أو الضمانات واللوائح الحكومية اللازمة لذلك ستساعد إرشادات اليونسكو صناع السياسات والمدرسين على استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي على نحو أفضل لتحقيق المصلحة الأساسية للمتعلمين".
واوضح البيان ان الأقسام الأولى من إرشادات اليونسكو تشرح معنى الذكاء الاصطناعي التوليدي وآلية عمله وتتعمق بعد ذلك الأقسام التي تليها في الجدل الدائر بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي وآثاره على التعليم لاسيما دوره في اتساع الفجوات الرقمية وفجوات البيانات إذ يجري في واقع الأمر تدريب نماذج (تشات جي بي تي) الحالية على بيانات واردة من مستخدمي الإنترنت مشددة على انها تجسد "القيم والأعراف الاجتماعية السائدة في بلدان شمال الكرة الأرضية".
وحددت إرشادات اليونسكو سبع خطوات رئيسية يجب على الحكومات اتخاذها لتنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي ووضع أطر سياسات تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي على نحو أخلاقي في التعليم والبحث وكذلك اعتماد معايير على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني لحماية البيانات والخصوصية.
كما شدد البيان على ان الإرشادات حددت الحد الأدنى للسن المسموح به لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصل الدراسي وهو 13 عاما ودعت المنظمة إلى تدريب المعلمين بهذا الخصوص.
يذكر ان هذه الإرشادات ترتكز على توصية اليونسكو الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (2021) وتوافق بكين بشأن الذكاء الاصطناعي والتعليم (2019) حيث تعزز فاعلية الإنسان والإدماج والإنصاف والمساواة بين الجنسين والتنوع الثقافي واللغوي. (النهاية)

م ع / ط م ا



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