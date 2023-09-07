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وزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يناقشون ملف كوريا الشمالية

9/7/2023 2:37:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 7 - 9 (كونا) -- ناقش وزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم الخميس التطورات المتعلقة بملف كوريا الشمالية بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدفاعي الثلاثي بينهم.
وذكرت وزارة الدفاع اليابانية في بيان إن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب دانوا بشدة "الاستفزازات الصاروخية لكوريا الشمالية بما في ذلك إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري في 24 أغسطس وإطلاق صاروخ باليستي في 30 أغسطس الأمر الذي يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".
وأضاف البيان أن الوزراء الثلاثة شددوا على أن "تصرفات كوريا الشمالية تهدد السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي".
وأكد البيان عزم الوزراء تنفيذ خطة التدريبات المتعددة المشتركة بين الدول الثلاث بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الثلاثي للأنشطة لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية. (النهاية) م ك / ط م ا

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