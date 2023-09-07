وزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يناقشون ملف كوريا الشمالية
التاريخ
9/7/2023 2:37:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 7 - 9 (كونا) -- ناقش وزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم الخميس التطورات المتعلقة بملف كوريا الشمالية بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدفاعي الثلاثي بينهم.
وذكرت وزارة الدفاع اليابانية في بيان إن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب دانوا بشدة "الاستفزازات الصاروخية لكوريا الشمالية بما في ذلك إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري في 24 أغسطس وإطلاق صاروخ باليستي في 30 أغسطس الأمر الذي يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".
وأضاف البيان أن الوزراء الثلاثة شددوا على أن "تصرفات كوريا الشمالية تهدد السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي".
وأكد البيان عزم الوزراء تنفيذ خطة التدريبات المتعددة المشتركة بين الدول الثلاث بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الثلاثي للأنشطة لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية. (النهاية) م ك / ط م ا
MENAFN07092023000071011013ID1107029274
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