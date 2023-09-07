عجلون: مواطنون يشكون من انقطاع المياه عن منازلهم
التاريخ
9/7/2023 2:37:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 7 أيلول (بترا)- شكا مواطنون في محافظة عجلون، من أحياء سكنية بعنجرة وعبين وكفرنجة حي نمر من شح المياه وعدم إيصالها إلى منازلهم، مناشدين سلطة المياه في المحافظة بوضع الحلول الجذرية للمشكلة وتوزيع المياه بعدالة .
وقالوا، إن المعاناة جراء انقطاع المياه متكررة عن منازلهم وتصل كل 30 يوماً مرة واحدة ولمدة ساعات، ما يضطرهم لشراء صهاريج المياه من القطاع الخاص وبتكلفة مرتفعة، مشيرين أنهم قاموا بمراجعة الجهات المعنية في سلطة مياه عجلون مرات عديدة ولكن دون جدوى .
وأكدوا، أن معظم مناطق محافظة عجلون تعاني من شح مياه الشرب وانقطاعاتها المتكررة، داعين الجهات المعنية إلى حل مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه من خلال برنامج توزيع عادل لضمان كفاية المياه ووصولها إلى منازل المواطنين، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه.
كما شكا مواطنون من سكان منطقة نادي المعلمين بمحافظة عجلون من شح المياه وعدم وصولها إلى منازلهم، لافتين إلى أنها وأن وصلت أحياناً تكون ضعيفة، ما يضطرهم لشراء الصهاريج من القطاع الخاص وبتكلفة عالية .
من جهته، قال مدير مياه عجلون المهندس مالك الرشدان، إن المديرية تسعى لتزويد منازل الموطنين في المحافظة بمياه الشرب وتوزيعها بعدالة لتغطية نقص المياه، مشيراً أن هناك عدة مشاريع مائية بدعم من مجلس المحافظة سيكون لها الأثر بتحسين الوضع المائي بدءًا من بلدة عبين عبلين للمساهمة في تحسين الوضع المائي فيها .
وأشار إلى أنه وبخصوص أدوار المياه في شارع فرع نقابة المعلمين بمحافظة عجلون، فإنه سيتم تزويدها بالمياه خلال الأيام المقبلة، مشيراً أن أدوار المياه في المحافظة تتم كل 14 يوماً لضمان التوزيع العادل للمياه .
وأضاف، أن هناك أحياء سكنية في عنجرة تعاني نقص المياه وفي حال وردت ملاحظات وشكاوى من المواطنين بعدم وصول المياه يتم تأمينه من خلال المديرية بصهاريج مياه، مشيراً أنه وفيما يتعلق بحي نمر بكفرنجة فإنه يتم الالتزام بأدوار توزيع المياه بشكل متواصل.
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
07/09/2023 20:59:59
MENAFN07092023000117011021ID1107029273
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