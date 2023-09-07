عجلون: مواطنون يشكون من انقطاع المياه عن منازلهم

عجلون 7 أيلول (بترا)- شكا مواطنون في محافظة عجلون، من أحياء سكنية بعنجرة وعبين وكفرنجة حي نمر من شح المياه وعدم إيصالها إلى منازلهم، مناشدين سلطة المياه في المحافظة بوضع الحلول الجذرية للمشكلة وتوزيع المياه بعدالة .

وقالوا، إن المعاناة جراء انقطاع المياه متكررة عن منازلهم وتصل كل 30 يوماً مرة واحدة ولمدة ساعات، ما يضطرهم لشراء صهاريج المياه من القطاع الخاص وبتكلفة مرتفعة، مشيرين أنهم قاموا بمراجعة الجهات المعنية في سلطة مياه عجلون مرات عديدة ولكن دون جدوى .

وأكدوا، أن معظم مناطق محافظة عجلون تعاني من شح مياه الشرب وانقطاعاتها المتكررة، داعين الجهات المعنية إلى حل مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه من خلال برنامج توزيع عادل لضمان كفاية المياه ووصولها إلى منازل المواطنين، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه.

كما شكا مواطنون من سكان منطقة نادي المعلمين بمحافظة عجلون من شح المياه وعدم وصولها إلى منازلهم، لافتين إلى أنها وأن وصلت أحياناً تكون ضعيفة، ما يضطرهم لشراء الصهاريج من القطاع الخاص وبتكلفة عالية .

من جهته، قال مدير مياه عجلون المهندس مالك الرشدان، إن المديرية تسعى لتزويد منازل الموطنين في المحافظة بمياه الشرب وتوزيعها بعدالة لتغطية نقص المياه، مشيراً أن هناك عدة مشاريع مائية بدعم من مجلس المحافظة سيكون لها الأثر بتحسين الوضع المائي بدءًا من بلدة عبين عبلين للمساهمة في تحسين الوضع المائي فيها .

وأشار إلى أنه وبخصوص أدوار المياه في شارع فرع نقابة المعلمين بمحافظة عجلون، فإنه سيتم تزويدها بالمياه خلال الأيام المقبلة، مشيراً أن أدوار المياه في المحافظة تتم كل 14 يوماً لضمان التوزيع العادل للمياه .

وأضاف، أن هناك أحياء سكنية في عنجرة تعاني نقص المياه وفي حال وردت ملاحظات وشكاوى من المواطنين بعدم وصول المياه يتم تأمينه من خلال المديرية بصهاريج مياه، مشيراً أنه وفيما يتعلق بحي نمر بكفرنجة فإنه يتم الالتزام بأدوار توزيع المياه بشكل متواصل.

--(بترا)

ع.ف/م ق/ح أ

07/09/2023 20:59:59

