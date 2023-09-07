إربد: افتتاح جمعية تعاونية للسيدات تعنى بذوي الإعاقة

اربد 7 أيلول (بترا)- افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الخميس في اربد مقر الجمعية الأردنية لريادة الأعمال التعاونية للسيدات والتي تعنى بمجالات التصنيع الغذائي والمطبخ الإنتاجي.

وأكد الشلبي بحضور مدير تعاون اربد أكرم المستريحي، أن تمكين المرأة بالإضافة إلى فئة الشباب في العمل التعاوني من أولويات المؤسسة، خاصةً وأن الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021- 2025) أفردت جانباً منها لهذه الغاية.

وأضاف الشلبي، أن المؤسسة التعاونية ومن خلال استراتيجيتها الوطنية ألقت الضوء على فئة ذوي الإعاقة، عبر التأكيد على الحاجة إلى انخراطهم في العمل التعاوني، مشيراً إلى أهمية ذلك في تمكينهم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

بدورها، قالت رئيسة الجمعية نسرين صبيح، إن 17 سيدة قامت على فكرة تأسيس جمعية تعاونية تعمل في مجال المطبخ الإنتاجي المنزلي، موضحة في الوقت ذاته أنها تهتم كذلك بإعداد الغذاء الصحي لمرضى الأمراض المزمنة، مثل السكري والضغط والقلب والشرايين وغيرها.

وأضافت أن الجمعية إلى جانب اهتمامها بالمطبخ الإنتاجي، فإنها توفر فرص للتدريب والتعليم لمن يرغبنّ من السيدات، كما أنها تهتم بذوي الإعاقة من مرضى متلازمة داون عبر تأهليهم وتدريبهم على مهارات إعداد الطعام وذلك لإدماج هذه الفئة في المجتمع.

--(بترا)

م.ق/م ق/ح أ

07/09/2023 20:35:14

