التعاون الإسلامي تدين افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة بمدينة القدس المحتلة
التاريخ
9/7/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار بابوا غينيا الجديدة افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة غير شرعية وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها.
وحسب ما أورده اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) اليوم الخميس، أكدت المنظمة أن هذا القرار يسهم بترسيخ منظومة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ويشكل انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعت في الوقت نفسه، بابوا غينيا الجديدة إلى التراجع عن قرارها غير القانوني، والانخراط في دعم جهود المجتمع الدولي الرامية الى تحقيق السلام العادل والشامل، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
07/09/2023 20:29:31
MENAFN07092023000117011021ID1107029271
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