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التعاون الإسلامي تدين افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة بمدينة القدس المحتلة

9/7/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 أيلول (بترا)- أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار بابوا غينيا الجديدة افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة غير شرعية وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها.
وحسب ما أورده اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) اليوم الخميس، أكدت المنظمة أن هذا القرار يسهم بترسيخ منظومة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ويشكل انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعت في الوقت نفسه، بابوا غينيا الجديدة إلى التراجع عن قرارها غير القانوني، والانخراط في دعم جهود المجتمع الدولي الرامية الى تحقيق السلام العادل والشامل، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
07/09/2023 20:29:31

MENAFN07092023000117011021ID1107029271

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