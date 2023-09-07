أبناء الطيبة بعمان يوقعون وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات
التاريخ
9/7/2023 2:37:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- وقع أبناء الطيبة- إربد بعمان مساء اليوم الخميس على وثيقة تنص على الالتزام بعدم أطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية ومقاطعة المناسبات التي لا تلتزم بها ودعم الجهود الوطنية التي تسعى للقضاء على هذه الظاهرة المنبوذة.
وقال العميد المتقاعد خالد العلاونة، إن هذه المبادرة من أبناء الطيبة في عمّان جاءت للتأكيد على محاربة هذه الظاهرة بكل سلبياتها إلى جانب تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بتطبيق القانون بحزم على كل من يطلق الأعيرة النارية لأن القانون فوق الجميع .
ودعا الأستاذ في الجامعة الهاشمية الدكتور ماجد القرعان إلى التعاون مع الجهات الأمنية لمنع إطلاق العيارات النارية في الأعراس والمناسبات للحد من عواقبها الوخيمة.
كما أشار الوجيه أمين حلاحلة إلى أن القيادة الهاشمية، أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مطلقي الأعيرة النارية وعدم قبول الواسطة في هذه القضية في سبيل التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية .
بدوره، أكد الدكتور رائد القرعان ضرورة الوقوف على حجم هذه الظاهرة ومعالجتها مجتمعياً مع ضرورة إدراك المواطن لخطورة هذه الظاهرة وأهمية تكاتف جهود الجميع لمحاربتها.
وأكد الدكتور أسامة العلاونة، أهمية تكاتف جهود الجميع والوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الظاهرة ومعالجتها وتحمل الجميع مسؤولياته تجاه القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية .
ويذكر، أن إطلاق هذه الوثيقة جاء وبما يتوافق مع الجهود الوطنية التي تبذل لتخليص المجتمع من سلبيات هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأمن المجتمعي.
--(بترا)
م ق/م ق/ح أ
07/09/2023 20:28:05
MENAFN07092023000117011021ID1107029270
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