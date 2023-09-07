عمان 7 أيلول (بترا)- وقع أبناء الطيبة- إربد بعمان مساء اليوم الخميس على وثيقة تنص على الالتزام بعدم أطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية ومقاطعة المناسبات التي لا تلتزم بها ودعم الجهود الوطنية التي تسعى للقضاء على هذه الظاهرة المنبوذة.

وقال العميد المتقاعد خالد العلاونة، إن هذه المبادرة من أبناء الطيبة في عمّان جاءت للتأكيد على محاربة هذه الظاهرة بكل سلبياتها إلى جانب تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بتطبيق القانون بحزم على كل من يطلق الأعيرة النارية لأن القانون فوق الجميع .

ودعا الأستاذ في الجامعة الهاشمية الدكتور ماجد القرعان إلى التعاون مع الجهات الأمنية لمنع إطلاق العيارات النارية في الأعراس والمناسبات للحد من عواقبها الوخيمة.

كما أشار الوجيه أمين حلاحلة إلى أن القيادة الهاشمية، أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مطلقي الأعيرة النارية وعدم قبول الواسطة في هذه القضية في سبيل التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية .

بدوره، أكد الدكتور رائد القرعان ضرورة الوقوف على حجم هذه الظاهرة ومعالجتها مجتمعياً مع ضرورة إدراك المواطن لخطورة هذه الظاهرة وأهمية تكاتف جهود الجميع لمحاربتها.

وأكد الدكتور أسامة العلاونة، أهمية تكاتف جهود الجميع والوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الظاهرة ومعالجتها وتحمل الجميع مسؤولياته تجاه القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية .

ويذكر، أن إطلاق هذه الوثيقة جاء وبما يتوافق مع الجهود الوطنية التي تبذل لتخليص المجتمع من سلبيات هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأمن المجتمعي.

--(بترا)

م ق/م ق/ح أ

07/09/2023 20:28:05