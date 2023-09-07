عجلون: وثيقة شرف بالالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية بالمناسبات
التاريخ
9/7/2023 2:37:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 7 أيلول (بترا)- وقعت لجنة القرى الصحية والمجتمع المحلي في بلدة حلاوة بمحافظة عجلون اليوم الخميس وثيقة شرف بالالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية .
وقال رئيس اللجنة عبد الكريم السحاحلة، إن الهدف من التوقيع على وثيقة الشرف، بعدم إطلاق العيارات النارية وعدم حضور أي مناسبة تطلق فيها العيارات النارية ومغادرتها، داعياً أبناء المجتمع المحلي إلى محاربة هذه الظاهرة وتكثيف عقد الندوات والورشات التوعوية التي تسعى للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
--(بترا )
ع . ف/ح أ
07/09/2023 20:00:47
MENAFN07092023000117011021ID1107029269
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