عجلون 7 أيلول (بترا)- وقعت لجنة القرى الصحية والمجتمع المحلي في بلدة حلاوة بمحافظة عجلون اليوم الخميس وثيقة شرف بالالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية .

وقال رئيس اللجنة عبد الكريم السحاحلة، إن الهدف من التوقيع على وثيقة الشرف، بعدم إطلاق العيارات النارية وعدم حضور أي مناسبة تطلق فيها العيارات النارية ومغادرتها، داعياً أبناء المجتمع المحلي إلى محاربة هذه الظاهرة وتكثيف عقد الندوات والورشات التوعوية التي تسعى للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

--(بترا )

ع . ف/ح أ

07/09/2023 20:00:47