هيئة الطاقة تتلقى 1009 طلبات للحصول على تراخيص وترفض منها 10 طلبات
التاريخ
9/7/2023 2:37:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)-تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 1009 طلبات للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال آب الماضي، رفضت منها 10 طلبات.
وبحسب بيان للهيئة نشرته على موقعها الإلكتروني، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 500 طلب في المصادر الطبيعية، و295 طلباً بقطاع العمل الإشعاعي والنووي، و40 طلباً بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و164 طلباً بقطاع النفط ومشتقاته.
وجرى رفض 10 طلبات بقطاع النفط ومشتقاته، توزعت بواقع 7 طلبات إقامة محطات محروقات، وطلبان لموقع مقترح لإقامة محطة محروقات، وطلب موافقة مبدئية على إنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز المسال.
وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 488 طلباً للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 202 رخصة تصدير مواد خام، و279 رخصة استيراد مواد خام، و6 طلبات رخصة مقالع، وطلب خبير متفجرات.
وبالنسبة لطلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 8 طلبات، فيما تلقت طلب تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح, و3 طلبات لإلغاء رخصة أو تصريح.
وتلقت الهيئة بقطاع العمل الإشعاعي، 295 طلباً، منها 119 طلباً لأول مرة، توزعت على 51 طلباً لتصريح استيراد وتصدير عبور، و59 طلباً شخصياً، و9 طلبات رخصة مؤسسية، فيما تلقت 176 طلباً لتجديد الرخصة أو التصريح.
وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 40 طلباً، توزعت على 13 طلباً لأول مرة، بينها 7 تصاريح محطات شحن عامة، وطلبان ترخيص مشاريع توليد طاقة متجددة، وطلبان محطات شحن خاصة، وطلبان ترخيص محطات شحن عامة، بينما تلقت 27 طلباً لتجديد الرخصة أو التصريح لأشخاص عاملين.
وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، فقد تلقت الهيئة 174 طلباً، رفضت منها 10 طلبات، فيما توزعت الطلبات المقبولة بواقع 159 طلباً لأول مرة، بينها 140 طلباً لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، وطلبان موافقة مبدئية على إنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، و5 طلبات لإقامة محطة محروقات، و12 طلباً لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، فيما تلقت 3 طلبات لتجديد الرخصة لمستودع أسطوانات الغاز البترولي المسال، وطلبان لنقل ملكية وكالة توزيع غاز.
وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أنها وافقت على 158 طلباً تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 151 طلبا لأول مرة، توزعت على 138 طلباً لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي و5 طلبات لإقامة محطة محروقات و5 طلبات لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلبين لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، وطلب لإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال، فيما تلقت 4 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح، وطلبين لتجديد الرخصة أو التصريح، وطلب استشارة.
--(بترا)
م ف/م ق/ح أ
07/09/2023 19:46:55
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