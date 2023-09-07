عمان 7 أيلول (بترا)-تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 1009 طلبات للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال آب الماضي، رفضت منها 10 طلبات.

وبحسب بيان للهيئة نشرته على موقعها الإلكتروني، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 500 طلب في المصادر الطبيعية، و295 طلباً بقطاع العمل الإشعاعي والنووي، و40 طلباً بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و164 طلباً بقطاع النفط ومشتقاته.

وجرى رفض 10 طلبات بقطاع النفط ومشتقاته، توزعت بواقع 7 طلبات إقامة محطات محروقات، وطلبان لموقع مقترح لإقامة محطة محروقات، وطلب موافقة مبدئية على إنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز المسال.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 488 طلباً للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 202 رخصة تصدير مواد خام، و279 رخصة استيراد مواد خام، و6 طلبات رخصة مقالع، وطلب خبير متفجرات.

وبالنسبة لطلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 8 طلبات، فيما تلقت طلب تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح, و3 طلبات لإلغاء رخصة أو تصريح.

وتلقت الهيئة بقطاع العمل الإشعاعي، 295 طلباً، منها 119 طلباً لأول مرة، توزعت على 51 طلباً لتصريح استيراد وتصدير عبور، و59 طلباً شخصياً، و9 طلبات رخصة مؤسسية، فيما تلقت 176 طلباً لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 40 طلباً، توزعت على 13 طلباً لأول مرة، بينها 7 تصاريح محطات شحن عامة، وطلبان ترخيص مشاريع توليد طاقة متجددة، وطلبان محطات شحن خاصة، وطلبان ترخيص محطات شحن عامة، بينما تلقت 27 طلباً لتجديد الرخصة أو التصريح لأشخاص عاملين.

وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، فقد تلقت الهيئة 174 طلباً، رفضت منها 10 طلبات، فيما توزعت الطلبات المقبولة بواقع 159 طلباً لأول مرة، بينها 140 طلباً لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، وطلبان موافقة مبدئية على إنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، و5 طلبات لإقامة محطة محروقات، و12 طلباً لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، فيما تلقت 3 طلبات لتجديد الرخصة لمستودع أسطوانات الغاز البترولي المسال، وطلبان لنقل ملكية وكالة توزيع غاز.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أنها وافقت على 158 طلباً تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 151 طلبا لأول مرة، توزعت على 138 طلباً لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي و5 طلبات لإقامة محطة محروقات و5 طلبات لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلبين لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، وطلب لإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال، فيما تلقت 4 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح، وطلبين لتجديد الرخصة أو التصريح، وطلب استشارة.

--(بترا)

م ف/م ق/ح أ

07/09/2023 19:46:55