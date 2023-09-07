عما 7 أيلول (بترا) - تفقد سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء- رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الخميس المنتخب الأردني للمصابين العسكريين الذي وصل مساء أمس الأربعاء إلى مدينة دوسلدورف الألمانية للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية للمصابين العسكريين "ألعاب إنفكتوس" التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 16 الشهر الحالي.

وأكد سموه على ضرورة بذل أقصى الجهود للحصول على أفضل النتائج ورفع اسم الأردن عالياً، في هذا المحفل الرياضي الكبير، والبناء على ما تحقق من إنجازات لفريق الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين الذين تمكن من الظفر بالعديد من الميداليات الملونة في جميع مشاركاته السابقة منذ عام 2016.

ودعا سموه، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الشريف ناصر بن ناصر، ومدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك والطاقم الفني والإداري إلى التحلي بالروح الرياضية والتعاون بين أعضاء المنتخب للاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة بالظهور على المستوى الدولي، واكتساب الخبرات التي تعزز من القدرات الرياضية للمصابين العسكريين ورفع طموحهم في الحياة.

ويشارك فريق الهيئة المكون من 16 لاعباً لهذا العام في مسابقات رفع الأثقال، والتجديف، وألعاب القوى (الوثب، والجري، وسباق الكراسي المتحركة، ورمي القلة، ورمي القرص).

--(بترا)

خ خ/م ق/ح أ

07/09/2023 19:39:05