مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة القدس

عمان 6 أيلول (بترا)- وقعت جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا وجامعة القدس/ أبو ديس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي بين الجامعتين.

ووقعت الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعن جامعة القدس رئيسها الدكتور عماد أبو كشك، بحضور نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، وأعضاء مجلس عمداء الجامعة.

وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس للجامعة، فقد تبادل الطرفان مجموعة من الأفكار الرامية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي من خلال تبادل الخبرات في المشاريع البحثية المشتركة، وتعزيز فرص التبادل الطلابي والتعاون في إعداد برامج مشتركة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشادت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، بهذا التعاون الذي وصفته بالخطوة المهمة نحو تعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتوسيع أفق التعاون الأكاديمي والبحثي.

وأكدت الدكتورة أبو الهيجاء، أن الجامعة تحرص على تقديم كافة التسهيلات التي تسهم في دعم مسيرة التعليم الأكاديمي والبحوث العلمية في كافة التخصصات، وتعزيز الشراكات الإقليمية والعالمية والاستفادة من الخبرات المتبادلة.

من جهته، أعرب رئيس جامعة القدس الدكتور أبو كشك، عن اعتزازه بهذا التعاون مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا التي تعد نموذجاً بتخصصات علم الحاسوب والهندسة وتكنولوجيا الأعمال، مؤكداً أن هذا التعاون انعكاس إيجابي لتعزيز مفهوم الانتماء للهوية العربية في كافة المجالات والقطاعات.

--(بترا)

أ ر/م ق/ح أ

07/09/2023 19:30:37