مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة القدس

مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة القدس
التاريخ
9/7/2023 2:37:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- وقعت جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا وجامعة القدس/ أبو ديس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي بين الجامعتين.
ووقعت الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعن جامعة القدس رئيسها الدكتور عماد أبو كشك، بحضور نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، وأعضاء مجلس عمداء الجامعة.
وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس للجامعة، فقد تبادل الطرفان مجموعة من الأفكار الرامية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي من خلال تبادل الخبرات في المشاريع البحثية المشتركة، وتعزيز فرص التبادل الطلابي والتعاون في إعداد برامج مشتركة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.
وأشادت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، بهذا التعاون الذي وصفته بالخطوة المهمة نحو تعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتوسيع أفق التعاون الأكاديمي والبحثي.
وأكدت الدكتورة أبو الهيجاء، أن الجامعة تحرص على تقديم كافة التسهيلات التي تسهم في دعم مسيرة التعليم الأكاديمي والبحوث العلمية في كافة التخصصات، وتعزيز الشراكات الإقليمية والعالمية والاستفادة من الخبرات المتبادلة.
من جهته، أعرب رئيس جامعة القدس الدكتور أبو كشك، عن اعتزازه بهذا التعاون مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا التي تعد نموذجاً بتخصصات علم الحاسوب والهندسة وتكنولوجيا الأعمال، مؤكداً أن هذا التعاون انعكاس إيجابي لتعزيز مفهوم الانتماء للهوية العربية في كافة المجالات والقطاعات.
--(بترا)
أ ر/م ق/ح أ
07/09/2023 19:30:37
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