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تشكيلات أكاديمية جديدة في جامعة آل البيت

9/7/2023 2:37:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 7 أيلول (بترا)- قرر مجلس أمناء جامعة آل البيت خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور علي محافظة، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير، وأعضاء المجلس إجراء تشكيلات أكاديمية بناءً على تنسيب رئيس الجامعة اعتباراً من العاشر من الشهر الحالي.
وشملت التشكيلات، تعيين الدكتور أحمد شلاش علاونة نائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور هاني عبد الكريم أخو رشيــــدة نائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور مهنـد أكرم نزال نائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات .
كما قرر المجلس، تعيين الدكتور رائد محمد بنات عميداً لكلية العلوم لمدة سنتين، وتعيين الدكتور مرعي حسن بني خالد عميداً لكلية الأعمال لمدة سنتين، وتعيين الدكتور أنس مصطفى أبو عطا عميداً لكليـة الشريعة لمدة سنتين، وتعيين الدكتور يوسـف موسى مقدادي عميداً لكلية العلوم التربويـة لمدة سنتين، إضافة إلى تعيين الدكتور عاهد مسلم أبو ذويب عميداً لكلية العلوم السياسية لمدة سنتيـن وتعيين الدكتور سيـف عبيد الشبيـل عميداً لعمادة شؤون الطلبة لمدة سنتيـن .
--(بترا)
ه ق/م ق/ح أ
07/09/2023 19:28:19

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