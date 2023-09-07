الإقراض الزراعي تعقد ورشة عمل عن الأمن الغذائي في الأردن

عمان 7 أيلول (بترا)- افتتح مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، اليوم الخميس، ورشة عمل تعريفية عن الأمن الغذائي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في الأردن، بحضور مستشار البرنامج الدكتور محمد عبدربه.

وأكد المهندس محمد الدوجان، أهمية هذه الورشة لتنفيذ ما جاء ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تسعى إلى تعزيز القدرات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتوجيه عملية اتخاذ القرار بالمؤسسة، بما يخدم هذه الاستراتيجيات وتطوير برامجها الإقراضية بما يعزز حالة الأمن الغذائي في الأردن.

من جهته، أكد الدكتور وليد عبدربه أن برنامج الأغذية العالمي يعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي مع وزارة الزراعة الأردنية على مشاريع ومبادرات متعددة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، بما في ذلك تطوير أول نظام وطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي ومبادرة "لا لهدر الغذاء"، وسد الفجوة التغذوية، وغيرها.

وجرى خلال الورشة تقديم معلومات مفصلة عن وضع الأمن الغذائي في الأردن، وشرح أهمية نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي الذي يجرى تطويره حاليا ومن المتوقع إصداره بحلول نهاية عام 2023 ودوره في تعزيز حوكمة الأمن الغذائي، استناداً إلى المؤشرات المحلية والعالمية المتوافق عليها.

--(بترا)

رح/م د/ح أ

07/09/2023 19:26:37