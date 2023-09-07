الإقراض الزراعي تعقد ورشة عمل عن الأمن الغذائي في الأردن

الإقراض الزراعي تعقد ورشة عمل عن الأمن الغذائي في الأردن
التاريخ
9/7/2023 2:37:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- افتتح مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، اليوم الخميس، ورشة عمل تعريفية عن الأمن الغذائي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في الأردن، بحضور مستشار البرنامج الدكتور محمد عبدربه.
وأكد المهندس محمد الدوجان، أهمية هذه الورشة لتنفيذ ما جاء ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تسعى إلى تعزيز القدرات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتوجيه عملية اتخاذ القرار بالمؤسسة، بما يخدم هذه الاستراتيجيات وتطوير برامجها الإقراضية بما يعزز حالة الأمن الغذائي في الأردن.
من جهته، أكد الدكتور وليد عبدربه أن برنامج الأغذية العالمي يعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي مع وزارة الزراعة الأردنية على مشاريع ومبادرات متعددة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، بما في ذلك تطوير أول نظام وطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي ومبادرة "لا لهدر الغذاء"، وسد الفجوة التغذوية، وغيرها.
وجرى خلال الورشة تقديم معلومات مفصلة عن وضع الأمن الغذائي في الأردن، وشرح أهمية نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي الذي يجرى تطويره حاليا ومن المتوقع إصداره بحلول نهاية عام 2023 ودوره في تعزيز حوكمة الأمن الغذائي، استناداً إلى المؤشرات المحلية والعالمية المتوافق عليها.
--(بترا)
رح/م د/ح أ
07/09/2023 19:26:37
MENAFN07092023000117011021ID1107029262
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