ندوة بالكرك عن مسيرة الأحزاب السياسية الأردنية

الكرك 7 أيلول (بترا)– نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني فرع الكرك، بالتعاون مع جمعية عبق الجنوب الخيرية، اليوم الخميس، ندوة توعوية بعنوان "مسيرة الأحزاب الأردنية وتطورها وانعكاسها على الحياة السياسية".

وتحدث بالمحاضرة اللواء المتقاعد عبدالفتاح المعايطة عن مسيرة تطور الحياة الحزبية في الأردن منذ تأسيس الدولة والعقبات والتحديات التي واجهت أنشطتها داخليا وخارجيا، مؤكدا أن الأردن عرف الحياة الحزبية مع تأسيس الإمارة واستمر بذلك دون معوقات إلى أن تم حظرها بعد احتلال الضفة الغربية.

واستعرض أيضا مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وما نتج عنها من قوانين ناظمة للعمل الحزبي ومحفزة عليه، منها قانون الانتخابات والأحزاب السياسية؛ إذ فتحا المجال واسعا وسط ضمانات دستورية أمام الشرائح الاجتماعية للمشاركة السياسية، وفي مقدمتها المرأة والشباب

بدورها قالت رئيسة الفرع ميسون المبيضين، إن المرأة شريك أساسي ومهم بالحياة السياسية والحزبية ويتطلب منها أخذ مكانها الطبيعي وسط الأحزاب.

وأكد رئيس جمعية عبق الجنوب الدكتور ضامن المعايطة، دور مؤسسات المجتمع المدني بالتوعية بالمنظومة التشريعية من خلال الندوات والمحاضرات للتحفيز على رفع نسب المشاركة بالعمليات الانتخابية.

وتناول الدكتور عودة الجعافرة، الطبيعة البرامجية للأحزاب السياسية وإسهاماتها بتجذير الديمقراطية والمشاركة بصنع القرار وتحمل المسؤولية الوطنية للنهوض بالوطن من مختلف المجالات.

--(بترا)

ع ج/م د/ ح أ

07/09/2023 19:25:09