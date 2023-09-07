القاهرة 7 أيلول (بترا)- نظمت الجامعة العربية احتفالية بمناسبة يوم الصحة العربي تحت شعار " تأثير تغير المناخ على الصحة" في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أن اختيار هذا اليوم يأتي تزامناً مع ذكرى تأسيس مجلس وزراء الصحة العرب والذي تأسس أيلول 1976.

كما أوضحت أبوغزالة، أن الاحتفال الذي حضره عدد من وزراء الصحة العرب، شهد تكريم الأطباء العرب الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2023، وهم بالمركز الأول: الدكتور أحمد شقير- أستاذ أمراض الكلي والمسالك البولية بجمهورية مصر العربية، والفائز الثاني: الدكتور نجيب مريزق رئيس قسم طب الشغل بمستشفى فرحات حشاد بالجمهورية التونسية، والفائز الثالث: الدكتورة افلين حتي، مديرة المركز الطبي في الجامعة الأمريكية بالجمهورية اللبنانية.

--(بترا)

ن ا/م د/ح أ

07/09/2023 19:23:18