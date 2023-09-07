متصرفية لواء دير علا تطلق مبادرة لاتقتلني بفرحتك
التاريخ
9/7/2023 2:37:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
دير علا 7 أيلول (بترا)- أطلقت متصرفية لواء دير علا اليوم الخميس مبادرة "لاتقتلني بفرحتك" للمساهمة في الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.
وقال متصرف اللواء الدكتور علي المواس، إن هذه الظاهرة تشكل خرقاً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين وإرباك الحياة اليومية للمواطنين وما يتبع ذلك من تبعات اجتماعية وإنسانية وأمنية.
وأضاف، أنه وتنفيذاً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة تطبيق القانون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات والاحتفالات والتي بدورها حولت الأفراح إلى أتراح وأزهقت أرواح الأبرياء وخلفت العديد من الإصابات، مشيراً أن هذه المبادرة جاءت بعنوان (لا تقتلني يفرحك ) بهدف منع وإيقاف هذه الظاهرة.
--(بترا)
ون/م ق/ح أ
07/09/2023 19:21:36
MENAFN07092023000117011021ID1107029259
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