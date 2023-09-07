متصرفية لواء دير علا تطلق مبادرة لاتقتلني بفرحتك

دير علا 7 أيلول (بترا)- أطلقت متصرفية لواء دير علا اليوم الخميس مبادرة "لاتقتلني بفرحتك" للمساهمة في الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.

وقال متصرف اللواء الدكتور علي المواس، إن هذه الظاهرة تشكل خرقاً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين وإرباك الحياة اليومية للمواطنين وما يتبع ذلك من تبعات اجتماعية وإنسانية وأمنية.

وأضاف، أنه وتنفيذاً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة تطبيق القانون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات والاحتفالات والتي بدورها حولت الأفراح إلى أتراح وأزهقت أرواح الأبرياء وخلفت العديد من الإصابات، مشيراً أن هذه المبادرة جاءت بعنوان (لا تقتلني يفرحك ) بهدف منع وإيقاف هذه الظاهرة.

--(بترا)

ون/م ق/ح أ

07/09/2023 19:21:36