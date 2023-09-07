الجمارك تبدأ باستخدام نظام الشراء الإلكتروني Joneps

عمان 7 أيلول(بترا)- أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن البدء باستخدام نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) في عمليات شراء اللوازم والخدمات، تماشيًا مع منظومة إصلاح سياسات الشراء الحكومي عبر تطبيق معايير النزاهة والشفافية وتقليل الحاجة لتدخّل العنصر البشري في إجراءات الشراء.

ويأتي استخدام هذا النظام التزامًا من الدائرة في تنفيذ خطة التحوّل الإلكتروني عبر توفير خدمات حكومية مؤتمتة في إجراءات الشراء من خلال نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS)، حيث قامت الدائرة بتجهيز قاعة أعدت خصيصًا لعقد اجتماعات لجنة الشراء الرئيسية لتطبيق نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) في عمليات الشراء والخدمات.

ويُذكر، أنّ نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) يتم عبر شبكة الأنترنت للتعامل مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ويمكن للجهات المشترية والموردين دخول العطاءات والمناقصات دون الحاجة إلى المعاملات الورقية توفيرًا للجهد والوقت والتكلفة مما يُسهم في تحسين كفاءة العمليات الشرائية.

--(بترا)

رش/م ق/ح أ

07/09/2023 19:19:44