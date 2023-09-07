Thursday, 07 September 2023 10:54 GMT

الجمارك تبدأ باستخدام نظام الشراء الإلكتروني Joneps

9/7/2023 2:37:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 أيلول(بترا)- أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن البدء باستخدام نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) في عمليات شراء اللوازم والخدمات، تماشيًا مع منظومة إصلاح سياسات الشراء الحكومي عبر تطبيق معايير النزاهة والشفافية وتقليل الحاجة لتدخّل العنصر البشري في إجراءات الشراء.
ويأتي استخدام هذا النظام التزامًا من الدائرة في تنفيذ خطة التحوّل الإلكتروني عبر توفير خدمات حكومية مؤتمتة في إجراءات الشراء من خلال نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS)، حيث قامت الدائرة بتجهيز قاعة أعدت خصيصًا لعقد اجتماعات لجنة الشراء الرئيسية لتطبيق نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) في عمليات الشراء والخدمات.
ويُذكر، أنّ نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) يتم عبر شبكة الأنترنت للتعامل مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ويمكن للجهات المشترية والموردين دخول العطاءات والمناقصات دون الحاجة إلى المعاملات الورقية توفيرًا للجهد والوقت والتكلفة مما يُسهم في تحسين كفاءة العمليات الشرائية.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
07/09/2023 19:19:44

MENAFN07092023000117011021ID1107029258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث