الجمارك تبدأ باستخدام نظام الشراء الإلكتروني Joneps

الجمارك تبدأ باستخدام نظام الشراء الإلكتروني Joneps
التاريخ
9/7/2023 2:37:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول(بترا)- أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن البدء باستخدام نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) في عمليات شراء اللوازم والخدمات، تماشيًا مع منظومة إصلاح سياسات الشراء الحكومي عبر تطبيق معايير النزاهة والشفافية وتقليل الحاجة لتدخّل العنصر البشري في إجراءات الشراء.
ويأتي استخدام هذا النظام التزامًا من الدائرة في تنفيذ خطة التحوّل الإلكتروني عبر توفير خدمات حكومية مؤتمتة في إجراءات الشراء من خلال نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS)، حيث قامت الدائرة بتجهيز قاعة أعدت خصيصًا لعقد اجتماعات لجنة الشراء الرئيسية لتطبيق نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) في عمليات الشراء والخدمات.
ويُذكر، أنّ نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) يتم عبر شبكة الأنترنت للتعامل مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ويمكن للجهات المشترية والموردين دخول العطاءات والمناقصات دون الحاجة إلى المعاملات الورقية توفيرًا للجهد والوقت والتكلفة مما يُسهم في تحسين كفاءة العمليات الشرائية.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
07/09/2023 19:19:44
MENAFN07092023000117011021ID1107029258
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