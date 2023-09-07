وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس في لواء بني عبيد
التاريخ
9/7/2023 2:37:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 7 أيلول(بترا)- شارك وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة طالبات مدرسة النعيمة الثانوية للبنات فعاليات الطابور الصباحي في مستهل جولة تفقدية قام بها اليوم الخميس على عدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد .
وتفقد المحافظة، مدارس خليل السالم، والحصن المهنية الثانوية للبنات، والصريح الأساسية، واطلع على واقع العمل في المرافق التعلمية والصفوف والمختبرات التعلمية للتخصصات المهنية ضمن برنامج التعليم المهني BTEC .
واستمع الدكتور المحافظة خلال جولته التفقدية ، لملاحظات واستفسارات الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة.
وحضر الوزير المحافظة عدداً من الحصص في إحدى صفوف مدرسة الصريح وأبدى أعجابه بالمدرسة وأثنى على المستوى التعليمي للكادر والطلبة .
بدورها، قالت مديرة مدرسة الصريح رانيا النعسان، إن المدرسة التابعة لمديرية تربية لواء بني عبيد تم إنشاؤها على نظام "scap" بمنحة من وكالة الإنماء الاميركية usaid، وهي من المدارس التي تحقق شروط نظام المدارس الدامجة لذوي الإعاقة وصعوبات التعلم
--(بترا)
ا.ح/م ق/ح أ
07/09/2023 19:18:33
MENAFN07092023000117011021ID1107029257
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