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وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس في لواء بني عبيد

9/7/2023 2:37:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 7 أيلول(بترا)- شارك وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة طالبات مدرسة النعيمة الثانوية للبنات فعاليات الطابور الصباحي في مستهل جولة تفقدية قام بها اليوم الخميس على عدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد .
وتفقد المحافظة، مدارس خليل السالم، والحصن المهنية الثانوية للبنات، والصريح الأساسية، واطلع على واقع العمل في المرافق التعلمية والصفوف والمختبرات التعلمية للتخصصات المهنية ضمن برنامج التعليم المهني BTEC .
واستمع الدكتور المحافظة خلال جولته التفقدية ، لملاحظات واستفسارات الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة.
وحضر الوزير المحافظة عدداً من الحصص في إحدى صفوف مدرسة الصريح وأبدى أعجابه بالمدرسة وأثنى على المستوى التعليمي للكادر والطلبة .
بدورها، قالت مديرة مدرسة الصريح رانيا النعسان، إن المدرسة التابعة لمديرية تربية لواء بني عبيد تم إنشاؤها على نظام "scap" بمنحة من وكالة الإنماء الاميركية usaid، وهي من المدارس التي تحقق شروط نظام المدارس الدامجة لذوي الإعاقة وصعوبات التعلم
--(بترا)
ا.ح/م ق/ح أ
07/09/2023 19:18:33

MENAFN07092023000117011021ID1107029257

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