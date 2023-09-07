لقاء حواري لحزب الاتحاد الوطني ضمن برنامج الثقافة السياسي
التاريخ
9/7/2023 2:37:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 7 أيلول (بترا)- نظم منتدى جبل عوف للثقافة في قاعات ليلاس الملوكية في عجلون اليوم الخميس لقاءً حوارياً سياسياً لحزب الاتحاد الوطني ضمن برنامج الثقافة السياسية.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس المركزي لحزب الاتحاد زهير الخشمان، إن اللقاء جاء بهدف تعزيز التشاركية ما بين المجتمع المحلي لتحقيق أهداف ورسالة الحزب، مؤكداً أهمية ترسيخ مفهوم الديمقراطية وتجذيرها وبناء الوسائل المناسبة وتمكين السلطة التشريعية من القيام بواجبها في الرقابة والتشريع.
وأكدت نائب أمين عام الحزب الدكتورة ريما العمري، أهمية تمكين المرأة سياسياً من خلال إشراكها في العمل الحزبي والسياسي وإزالة أي تحديات ومعيقات تواجهها ، وأهمية تحسين الصورة النمطية للأحزاب من خلال الشروع بتنفيذ أهداف وغايات وتوجهات حزبية قادرة على صنع القرار.
بدوره، بين عضو الحزب طارق أبو الراغب رؤية ورسالة الحزب والتي تسعى للعمل على توعية المواطنين بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، ومنها الانتخاب والمشاركة الفعالة للمواطنين لضمان حرية التعبير عن الرأي والديمقراطية وتحسين واقع العمل السياسي للأحزاب .
من جهته، أشار رئيس المنتدى معاذ الغرايبة إلى أن المنتدى من خلال رؤية جلالة الملك وضمن التوجه الوطني الذي تشهده المملكة لمسار عملي وحقيقي للتحديث السياسي يمثل فيه العمل الحزبي الركيزة الأساسية للتحديث، أطلق برنامج الثقافة السياسية في أولى حلقاته لتوفير اللقاءات بين الأحزاب والشباب والمرأة والمجتمع المحلي بهدف إتاحة الفرصة لهذه الأحزاب بتقديم رسالتها وبرامجها وأفكارها وبهدف تحسين الوعي الثقافي الحزبي .
واشتمل اللقاء الذي أدار فعالياته الإعلامية ألاء أبو هليل، بحضور عدد من قيادات حزب الاتحاد الوطني على مداخلات هادفة عكست الوعي الثقافي السياسي لدى المواطن، كما كرم الغرايبة ومدير شركة قمة الياسمين حزب الاتحاد الوطني لمشاركته في برنامج الثقافة السياسية.
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
07/09/2023 19:16:45
MENAFN07092023000117011021ID1107029256
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