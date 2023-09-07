لقاء حواري لحزب الاتحاد الوطني ضمن برنامج الثقافة السياسي

عجلون 7 أيلول (بترا)- نظم منتدى جبل عوف للثقافة في قاعات ليلاس الملوكية في عجلون اليوم الخميس لقاءً حوارياً سياسياً لحزب الاتحاد الوطني ضمن برنامج الثقافة السياسية.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس المركزي لحزب الاتحاد زهير الخشمان، إن اللقاء جاء بهدف تعزيز التشاركية ما بين المجتمع المحلي لتحقيق أهداف ورسالة الحزب، مؤكداً أهمية ترسيخ مفهوم الديمقراطية وتجذيرها وبناء الوسائل المناسبة وتمكين السلطة التشريعية من القيام بواجبها في الرقابة والتشريع.

وأكدت نائب أمين عام الحزب الدكتورة ريما العمري، أهمية تمكين المرأة سياسياً من خلال إشراكها في العمل الحزبي والسياسي وإزالة أي تحديات ومعيقات تواجهها ، وأهمية تحسين الصورة النمطية للأحزاب من خلال الشروع بتنفيذ أهداف وغايات وتوجهات حزبية قادرة على صنع القرار.

بدوره، بين عضو الحزب طارق أبو الراغب رؤية ورسالة الحزب والتي تسعى للعمل على توعية المواطنين بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، ومنها الانتخاب والمشاركة الفعالة للمواطنين لضمان حرية التعبير عن الرأي والديمقراطية وتحسين واقع العمل السياسي للأحزاب .

من جهته، أشار رئيس المنتدى معاذ الغرايبة إلى أن المنتدى من خلال رؤية جلالة الملك وضمن التوجه الوطني الذي تشهده المملكة لمسار عملي وحقيقي للتحديث السياسي يمثل فيه العمل الحزبي الركيزة الأساسية للتحديث، أطلق برنامج الثقافة السياسية في أولى حلقاته لتوفير اللقاءات بين الأحزاب والشباب والمرأة والمجتمع المحلي بهدف إتاحة الفرصة لهذه الأحزاب بتقديم رسالتها وبرامجها وأفكارها وبهدف تحسين الوعي الثقافي الحزبي .

واشتمل اللقاء الذي أدار فعالياته الإعلامية ألاء أبو هليل، بحضور عدد من قيادات حزب الاتحاد الوطني على مداخلات هادفة عكست الوعي الثقافي السياسي لدى المواطن، كما كرم الغرايبة ومدير شركة قمة الياسمين حزب الاتحاد الوطني لمشاركته في برنامج الثقافة السياسية.

--(بترا)

ع.ف/م ق/ح أ

07/09/2023 19:16:45