عمان 7 أيلول (بترا)- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في حوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن.

وأشار الشمالي خلال رعايته اليوم ورشة عمل نظمتها هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لعرض دراسة حول أهم الممارسات العالمية والإقليمية لحوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في الاشتباك الإيجابي مع كافة الأطراف المعنية في حوكمة قطاع التعليم المهني، كضمانة ضرورية لبناء وإدارة منظومة مرنة وفعالة وقادرة على مواكبة المستجدات والتحديات التي طرأت على سوق العمل، بما يسهم بتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب والشابات ويحد من معدلات الفقر والبطالة.

وشدد على أهمية دور الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل من القطاع الخاص، وإسهاماتهم الوازنة والضرورية في صياغة السياسات وتنفيذ الخطط الكفيلة بدعم دور التعليم والتدريب المهني والتقني في تحقيق المساواة الاجتماعية، والوفرة الاقتصادية، وفتح آفاق الابتكار والتحديث وتوسيع قاعدة الاستقطاب والتأهيل للمدربين والمتدربين، وتوفير الحلول الكفيلة باستدامة التمويل، وغيرها من ثمار الحوكمة الرشيدة لهذا القطاع الذي لا يقدر بثمن، وعلى النحو الذي أراده جلالة الملك وولي عهده الأمين.

وأشاد الشمالي بالتجربة الأردنية في حوكمة هذا القطاع المهم، وما وصلنا إليه من هيكليات تشاركية بين القطاعين العام والخاص على نحو أسهم في تطوير السياسات وتوفير سلسلة من المعايير المهنية، حيث عملت الحكومة مع باقي أطراف العملية الإنتاجية بروح الفريق الواحد،لخدمة المصلحة العامة.

بدورها، قدمت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري عرضاً مرئياً (انفوغراف)، تضمن أبرز معطيات الدراسة المعدة من قبل الهيئة والتي جرى طرحها للعصف الفكري وتبادل الآراء والأفكار خلال ورشة العمل بحضور نخبة من الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وجمع من كبار ممثلي القطاعين العام والخاص، وأعضاء مجلس الهيئة، ورؤساء المجالس القطاعية.

وأكدت الفاعوري، أن الهدف من الدراسة هو عرض ومناقشة التجارب الخاصة ببعض الدول فيما يتعلق بآليات حوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وقطاع التعليم العالي.

وبينت، أن الدراسة ترتبط بالرؤية الاقتصادية، والاستراتيجية الموحدة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وستنبثق عنها توصيات لتبني الهيكل الملائم لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن، بما يسهم في المحصلة بتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع وفقا للسياسات والتوجهات الحكومية والممارسات الفضلى.

--(بترا)

ع ل/م ق/ح أ

07/09/2023 19:14:10